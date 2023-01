Achetez ce dupe à 8 $ pour le look des Golden Globes de Milly Alcock – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

S’il y a une chose pour laquelle nous aimons la saison des récompenses – en plus de célébrer les meilleurs films et émissions de télévision de l’année – c’est toute l’inspiration de style que nous obtenons des looks du tapis rouge. C’est peut-être un peu trop tôt dans l’année, mais les Golden Globes placent déjà la barre haute avec des tendances mode et beauté que nous verrons beaucoup plus en 2023.

L’une des stars qui a servi d’inspirateur beauté majeur sur le tapis rouge était Milly Alcock. Les Maison du Dragon l’actrice a réussi un look avant-gardiste avec une coiffure lisse et un fard à paupières métallique pour démarrer. Vous voulez savoir comment vous pouvez recréer le maquillage de Milly à la maison ? Nous avons juste le produit pour vous aider à démarrer !

Des étincelles, des reflets et des reflets métalliques – oh, comme nous aimons les voir sur le tapis rouge ! L’un des looks les plus discutés des Golden Globes de cette année était le look énervé mais éthéré de Milly Alcock. Et si nous vous disions que vous pourriez obtenir le même look parfait pour une fraction du prix ? Vous nous avez bien entendu ! Nous avons trouvé la dupe parfaite à 8 $ pour le look de fard à paupières doré métallisé de Milly Alcock.

Le fard à paupières liquide hautement pigmenté de Haus Laboratories de Lady Gaga offre un gain de couleur sérieux, une tenue longue durée et une formule mélangeable et modulable qui peut faire passer n’importe quel look au niveau supérieur. Vous pouvez l’appliquer directement sur vos yeux comme un fard à paupières ou sur d’autres parties de votre visage pour une touche de brillance. De plus, le fard à paupières liquide multidimensionnel vous permet de contrôler l’intensité de votre regard. Ajoutez simplement plus de couches ou appliquez-les en fonction de l’effet souhaité.

Le chatoiement changeant de teinte apporte de la profondeur et de la dimension à tout maquillage. De plus, ce produit dynamique et polyvalent dure toute la journée sans avoir à se soucier des retouches tout au long de la journée. Pour seulement 8 $, vous pouvez recréer le look des Golden Globes de Milly Alcock. Obtenez ce fard à paupières métallique aujourd’hui et économisez plus de 50 % sur votre achat.

