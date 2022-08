Achetez 85 $ de cosmétiques Bobbi Brown et obtenez un ensemble de 3 pièces gratuit

Les marques de beauté haut de gamme peuvent coûter un bras et une jambe, mais il y a quelque chose de spécial à obtenir votre article préféré, quelle que soit la marque. Un bon rouge à lèvres ou un fard à joues vibrant peut faire des merveilles quel que soit le look que vous essayez d’obtenir. Une marque populaire, Bobbi Brown Cosmetics, est en train de conclure un accord pour un trois-pièces mini kit essentiel pour les lèvres et les yeux gratuit avec toute commande de 75 $ en utilisant le code d’offre BBLUXE à la caisse.

Cette offre propose des produits dont les prix commencent à 15 $ pour cette Mini mascara Smokey Eye que vous pouvez utiliser pour la longueur du volume. Et il est formulé pour éviter l’écaillage et les bavures. Cela dit, vous obtenez cet objet dans l’ensemble, vous pouvez donc ignorer ceci et prendre autre chose comme celui-ci modeleur de sourcils naturel pour 29 $ à la place.

Besoin d’un joli rouge à lèvres rouge ? Cette Rouge à lèvres Mini Crushed est de 16 $ et se décline en deux couleurs : rubis et canneberge. Ce rouge à lèvres a une finition mate, mais si vous voulez une finition chatoyante, prenez un Brillant scintillant infusé d’huile broyée pour 32 $.

Accrochez un 48 $ Duo Blush & Highlight en éclat miel ou en éclat rose pour donner à vos joues une touche de couleur. Ou, vous pouvez essayer ceci Pot Rouge pour les lèvres et les joues pour seulement 35 $ que vous pouvez porter comme vous le souhaitez.

Une fois que vous avez atteint le minimum de commande de 75 $ et utilisé le code d’offre, l’ensemble pour les lèvres et les yeux sera ajouté immédiatement. Cet ensemble se compose d’un mascara Mini Smokey Eye, d’un mini bâton d’ombre crème longue tenue en rose doré et d’un rouge à lèvres Mini Luxe en rose neutre.

Pour la suite de cette petite vente, consultez Cosmétiques Bobbi Brown aujourd’hui.