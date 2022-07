Acheteurs transfrontaliers, méfiez-vous : le Canada interdit le poulet cru et les œufs produits dans des États comme le Michigan

Les acheteurs d’épiceries transfrontaliers pourraient avoir une surprise sur le chemin du retour : la volaille crue et les ovoproduits produits dans le Michigan et dans 20 autres États ne peuvent pas être importés dans le pays en raison de la menace de la grippe aviaire.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) indique que tous les produits et sous-produits de volaille qui ne sont pas entièrement cuits et en conserve ou hermétiquement scellés qui ont été achetés, transformés ou emballés dans certains États américains ne sont pas autorisés à entrer au pays.

« Ces mesures sont prises pour empêcher l’introduction de la grippe aviaire au Canada », a déclaré l’ACIA dans un avis publié en ligne plus tôt ce mois-ci.

Selon l’ACIA, il n’y a aucune préoccupation concernant la salubrité des aliments. L’agence affirme qu’il n’y a aucune preuve que la consommation de poulet ou d’œufs cuits puisse transmettre la grippe aviaire à l’homme.

L’interdiction comprend les œufs et les aliments crus pour animaux de compagnie, et il existe également une interdiction d’importer des oiseaux vivants et des œufs à couver en provenance des États concernés.

“Si le produit n’est pas étiqueté avec l’état d’origine par le fabricant, l’entrée du produit peut être refusée”, a déclaré l’ACIA.

Les restrictions s’appliquent à tous les voyageurs et importateurs de marchandises commerciales.

La politique est en place au milieu des cas de grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 chez les oiseaux au Canada et aux États-Unis.

Les règles s’appliquent aux produits de 21 États, dont plusieurs le long de la frontière canado-américaine comme le Michigan, New York et Washington, qui ont connu des épidémies de grippe aviaire.

L’interdiction est en vigueur jusqu’à nouvel ordre, indique l’ACIA. La liste complète des États sur la liste restreinte est disponible ici.

Les œufs sont une bonne affaire dans le Michigan, selon un acheteur transfrontalier

Cette politique signifie que les acheteurs transfrontaliers comme Wyse Jamali devront s’approvisionner en volaille plus près de chez eux.

Il n’était pas au courant des nouvelles règles lorsqu’il a traversé la frontière pour retourner à Windsor, en Ontario, récemment avec des poitrines de poulet et des œufs. Il a dit qu’il n’avait pas été arrêté par les agents des frontières, même s’il avait déclaré les marchandises.

Jamali a déclaré qu’il dépensait environ 1,80 $ pour 18 œufs au Michigan, comparativement à environ 4 $ au Canada.

Pour l’instant, il se tournera vers les détaillants locaux, tout en essayant de faire une bonne affaire.

“Je dois trouver où se trouve la vente et me diriger vers là-bas”, a-t-il déclaré.