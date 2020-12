Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Acheteurs en ligne et chasseurs d’offres: Walmart + a officiellement lancé, et il regorge d’avantages pour les membres!

Walmart + propose toutes les offres auxquelles vous vous attendez de la part du méga-détaillant, mais avec de nombreux bonus, principalement parmi eux, livraisons gratuites depuis votre magasin et livraison gratuite. Et oui, cela compte même pour les livraisons le jour même, dès une heure après avoir passé votre commande. Et peu importe si vous commandez des produits d’épicerie ou que vous vous procurez les derniers gadgets indispensables: la livraison et l’expédition ne vous coûteront pas un centime!

Mais nous entendons ce que vous demandez: combien ça coûte pour un abonnement Walmart +? Vous pouvez commencer avec une période d’essai de 15 jours, puis si vous décidez de vous engager, cela vous coûtera 12,95 $ par mois, ou 98 $ pour un an. Parlez de beaucoup!