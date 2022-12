Acheteur de dernière minute ? Ces magasins offrent la livraison le jour même et le jour suivant

À l’approche du jour de Noël, il sera de plus en plus difficile de trouver des cadeaux que vous pourrez faire livrer à temps. Nous avons déjà dépassé la date limite d’expédition pour plusieurs détaillants en ligne et si vous êtes contre le fait d’aller dans un magasin réel pour faire vos achats, vous vous sentez peut-être un peu désespéré.

Cependant, certains magasins proposent des options d’expédition le jour même et le lendemain dans certaines régions, vous pourrez donc peut-être encore le faire. Vous trouverez ci-dessous quelques informations qui pourraient vous aider à obtenir le cadeau parfait pour cette personne spéciale à temps pour les vacances.

Gardez à l’esprit que ces services ne sont pas disponibles dans tous les endroits et ont souvent des exigences spécifiques en matière de montants de commande et d’heures limites quotidiennes.

Amazone

Le service de livraison le jour même d’Amazon est disponible pour les membres Prime dans divers codes postaux à travers le pays. Pour bénéficier de la livraison gratuite le jour même, vous devrez dépenser 35 $ sur les produits éligibles, qui sont marqués comme « Livraison gratuite le jour même Prime ». Il y a une heure limite quotidienne et la liste vous indiquera combien de temps il vous reste pour le commander afin que vous puissiez le recevoir le jour même.

Meilleur achat

Certains magasins Best Buy offrent la livraison le jour même des produits en stock. Vous devez passer votre commande avant 17 h, heure locale, tous les jours (sauf le dimanche, qui est 15 h) pour être admissible. Ce service est beaucoup plus limité que celui d’Amazon et de Walmart, mais assurez-vous de vérifier et de voir si vous pouvez faire livrer quelque chose le jour même, sinon vous voudrez peut-être optez pour le ramassage en bordure de rue.

Walmart

La livraison gratuite le jour même est l’un des avantages du WalmartPlus abonnement. Les articles devront être disponibles dans votre Walmart local pour que l’expédition le jour même se produise, et un créneau horaire de livraison doit être disponible, sinon il y a une tonne d’articles qui sont disponibles avec une expédition gratuite le lendemain. Les membres Walmart Plus peuvent faire expédier n’importe quoi chez eux gratuitement et sans limites.

Cibler

Le service de livraison le jour même de Target est alimenté par Shipt, qui est un peu différent des autres de cette liste. Shipt est un service tiers qui nécessite une adhésion (ou des frais de 10 $ par livraison) afin d’obtenir les avantages. Vous pouvez programmer la livraison à un moment qui vous convient (dans les délais disponibles) et dans certains endroits, vous pouvez recevoir la commande dès 60 minutes après l’avoir passée.

Séphora

Sephora propose quelques options de livraison le jour même avec les intégrations Shipt, Instacart et DoorDash pour ceux qui sont déjà configurés avec ces services. Il a également son propre abonnement Same-Day Unlimited qui coûte 49 $ par an et qui livre vos produits de beauté en aussi peu que deux heures sans minimum de commande. Il y a un essai gratuit de 30 jours si vous voulez l’essayer pour les vacances.

Macy’s

Grâce à un partenariat avec DoorDash, Macy’s est en mesure de vous livrer de nombreux articles le jour même ou le lendemain. Les articles éligibles ont une icône spéciale à côté d’eux afin que vous puissiez facilement les identifier lorsque vous magasinez. Vous devrez payer des frais de 15 $ pour les commandes éligibles à la livraison standard gratuite, ou de 26 $ pour toute autre commande.

GameStop

Pour les commandes passées sur le site ou l’application mobile de GameStop, vous pouvez obtenir une livraison le jour même lorsque vous sélectionnez “Livrer aujourd’hui” lors du processus de paiement. Il est disponible jusqu’à trois heures avant la fermeture de votre magasin local et varie en fonction de l’inventaire de ce magasin. Le prix sera confirmé à la caisse.

Costco

Bien qu’il s’agisse principalement de produits d’épicerie, Costco propose une livraison le jour même via Instacart pour les commandes de 35 $ ou plus. Il convient de noter que le prix dans l’application et le prix dans l’entrepôt de Costco sont souvent différents, vous paierez donc probablement un petit supplément sur chaque article pour plus de commodité. Les membres Instacart Plus ne verront pas ces majorations.

Le club des Sams

Commandez avant 14h au Sam’s Club pour une livraison le jour même. Il en coûte 12 $ pour les membres réguliers et 8 $ pour les abonnés Plus sans majoration sur les produits eux-mêmes.

Bain de lit et au-delà

Bed Bath & Beyond n’est peut-être pas le premier endroit auquel vous pensez, mais il propose des milliers d’articles avec livraison le jour même et en ce moment, il renonce aux frais fixes habituels de 10 $ et offre le service gratuitement pour les commandes de 29 $ ou plus jusqu’en décembre 24. La disponibilité variera en fonction de l’inventaire local, mais cela vaut la peine de vérifier ce qu’il a si vous ne trouvez pas ce que vous voulez ailleurs.

Le dépôt d’accueil

Home Depot peut livrer des articles le jour même ou le lendemain, ce qui est pratique si de petits appareils électroménagers, du matériel de rénovation domiciliaire ou des technologies pour la maison intelligente figurent sur votre liste de magasinage des Fêtes cette année. Vous pourrez choisir l’option de livraison et calculer les frais supplémentaires à la caisse.

Dépôt de bureau

Si vous avez manqué les délais d’expédition, Office Depot offre une livraison gratuite le jour même les 23 et 24 décembre sans minimum d’achat requis pour ceux qui ont des codes postaux éligibles. Avec une gamme d’ordinateurs, d’accessoires technologiques et d’essentiels de tous les jours (en plus des fournitures de bureau), cela pourrait s’avérer étonnamment utile ce Noël.