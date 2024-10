Acheter, vendre et échanger l’ouverture d’un magasin Lego à Rochester

27 octobre — ROCHESTER — Ceux qui cherchent à construire des ensembles Lego sans se ruiner auront bientôt une nouvelle option à Rochester.

Bricks and Minifigs étend sa franchise à Rochester. L’entreprise prévoit d’ouvrir ses portes en novembre au 221 28th St. SE, Suite 800.

Le magasin est avant tout un modèle d’achat, de vente et d’échange, ce qui signifie qu’il n’y aura pas beaucoup de nouveaux ensembles à vendre. La plupart des articles du magasin comprendront des ensembles usagés, des mini-figurines et des briques Lego en vrac. Les clients ont la possibilité d’apporter leurs propres pièces Lego pour les vendre ou les échanger, ou ils peuvent acheter des pièces individuelles.

Le propriétaire Rob Warland a comparé le magasin à un « Play It Again Sports ou Once Upon a Child, mais pour Lego ».

Il a déclaré que le magasin aurait des étagères remplies de milliers de figurines, toutes triées et tarifées.

Warland sait que les ensembles et pièces Lego peuvent être incroyablement chers, mais un magasin comme Bricks and Minifigs « aide les familles à pouvoir se le permettre ».

Il a ajouté que les enfants peuvent apprendre beaucoup en construisant des ensembles Lego et que ces connaissances peuvent les aider à l’avenir.

« Il y a beaucoup de plaisir et d’ingénierie derrière cela », a-t-il déclaré.

Après avoir connu du succès plus tôt cette année dans leur magasin de Roseville, Minnesota, Warland et sa femme ont commencé à envisager d’étendre leur activité ailleurs.

« Presque chaque week-end, nous recevons des gens venant de l’extérieur des villes, et Rochester était alors l’endroit n°1 que nous avons entendu », a déclaré Warland.

Warland a déclaré qu’il était également prévu de créer un espace pour les fêtes – pour les fans de Lego, jeunes et vieux – et les cours d’été. Ce qui est amusant avec les Lego, c’est que toute personne de tout âge peut en profiter. Il existe des ensembles plus simples avec des blocs plus grands pour les jeunes enfants, mais il existe également des ensembles contenant des milliers de pièces pour le plaisir des adultes.

« À la lumière de la pandémie, même avant la pandémie, Lego favorisait les ensembles pour adultes », a déclaré Warland, ajoutant que les ensembles de fleurs et ceux comportant des milliers de pièces ont commencé à devenir populaires au cours des dernières années. « … Je pense que beaucoup de gens se sont lancés ou sont revenus dans Lego à ce moment-là, et cela a continué. »

Warland a lentement réduit les stocks des Twin Cities. Le site de Roseville propose entre 7 000 et 8 000 mini-figurines à vendre et Warland est ravi d’apporter une nouvelle collection à Rochester. Il se rend au magasin de Rochester plusieurs fois par semaine pour tenter de préparer l’ouverture officielle prévue le 16 novembre 2024.

« Au cours des deux prochaines semaines, l’ensemble de l’espace sera très différent, même s’il était très différent il y a deux semaines », a déclaré Warland. « Il n’y avait pas de sol, pas de peinture, pas de luminaires ici, mais en prenant un fourgon à la fois, chaque fois que je descends, trois (ou) quatre fois par semaine, j’apporte juste de plus en plus de Lego. »

On s’attend à une énorme participation à l’ouverture officielle. Sur le site de Roseville, il y avait une file de personnes pendant des heures et ils s’attendent à quelque chose de similaire, a déclaré Warland. Il y a beaucoup de fans adultes de Lego dans la région de Rochester et Warland est ravi d’apporter son inventaire dans le sud-est du Minnesota.

« Nous servirons du chocolat chaud et du café parce que je suis sûr qu’il fera assez frais ce jour-là, mais nous allons passer un bon moment », a déclaré Warland. « Ça va être très amusant. Deux maîtres Lego seront ici. L’un vit ici dans l’État. Un autre vient d’un autre État pour venir ici. Et donc nous ferons également quelques mini défis de maître Lego. Les gens auront pour les rencontrer et voir comment ils réalisent leur art, et nous offrirons également un tas de sets Lego. »