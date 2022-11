Acheter une maison est plus difficile si vous êtes noir

Et les futures acheteuses de maisons noires demandent des prêts immobiliers – et sont approuvées – à des taux plus élevés que les années précédentes. En 2021, le nombre de candidatures de femmes noires, en hausse depuis 2010, a bondi de 14 %. Les candidatures d’acheteurs potentiels de sexe masculin noirs, en revanche, sont en baisse depuis 2017. Le rapport n’a pas spéculé sur les raisons.

En 2021, parmi les demandeurs d’hypothèque noirs, le segment le plus important – 42% – était composé de femmes qui postulaient sans codemandeur. Les hommes noirs postulant seuls représentaient 34% et les co-candidats hommes-femmes noirs représentaient 20%. Parmi les candidats blancs, la composition par sexe du bassin de candidats a été inversée : le groupe le plus important était les cocandidats hommes-femmes, qui représentaient 40 %, suivis des hommes célibataires, qui représentaient 34 %. Les femmes célibataires ne représentaient que 22 % des candidats blancs.

La proportion de femmes noires célibataires est plus élevée que celle des femmes blanches – environ la moitié des femmes blanches américaines dans la quarantaine sont mariées, contre un tiers des femmes noires du même groupe d’âge – mais les gains observés chez les femmes noires candidates , en particulier ceux qui sollicitent eux-mêmes un prêt immobilier, restent statistiquement significatifs. En 2021, 45 % des demandes des candidates noires concernaient des prêts conventionnels, en hausse significative par rapport aux 21 % observés en 2010. Et le taux de réussite des candidatures des candidates noires était également en hausse : alors que le taux d’échec des prêts – une statistique qui inclut les refus de prêt ainsi que les demandes de prêt qui sont retirées à mi-parcours et les prêts approuvés qui ne sont finalement pas acceptés – pour les femmes noires, les candidates étaient de 46 % en 2008, en 2021, elles étaient tombées à 34 %.

Chez les femmes blanches, le taux d’échec des prêts était de 23 % en 2021.

Pourtant, dans l’ensemble, les candidats noirs ont suivi les candidats blancs dans l’obtention de prêts hypothécaires. Pour tous les emprunteurs, la raison la plus courante pour laquelle un prêt immobilier a été refusé en 2021 était le ratio dette / revenu, suivi des antécédents de crédit. Parmi les candidats noirs pour lesquels le motif du refus a été signalé, environ 34 % des candidats noirs ont été rejetés en raison du ratio dette/revenu, contre 29 % des candidats blancs.

Les emprunteurs noirs ont également eu recours à des prêts à coût élevé près de trois fois plus souvent ; 14% des emprunteurs noirs en 2021 ont contracté des prêts à coût élevé contre 5% des emprunteurs blancs.

Le racisme et la discrimination – ancrés dans la politique du logement du gouvernement fédéral pendant des décennies via la redlining, la répartition inéquitable des ressources et la répartition disparate des fonds et subventions fédéraux remontant à l’ère Jim Crow – ont désavantagé les Noirs, note le rapport. Il persiste aujourd’hui dans les biais d’évaluation, les frais d’aide à l’achat d’une maison et même la manière dont la dette de prêt étudiant est calculée dans les demandes de prêt, et restera insurmontable jusqu’à ce que les politiques elles-mêmes soient complètement démêlées, a déclaré Jim Carr, co-auteur du rapport.

“Les Noirs progressent dans l’obtention lente de la propriété”, a déclaré M. Carr, expert en financement du logement et en politique urbaine. «Mais les obstacles sont si importants et si multiformes qu’ils ne seront jamais près de combler l’écart à moins que le gouvernement fédéral ne prenne des mesures pour réparer les dommages causés par le gouvernement fédéral.»