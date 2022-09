Acheter un téléphone ou payer votre facture ? Soyez prêt à montrer une pièce d’identité dans les magasins Rogers avant d’entrer

Si vous êtes récemment allé dans un magasin Rogers pendant les heures d’ouverture et que vous vous demandez pourquoi la porte est verrouillée, l’entreprise veut que vous sachiez que c’est le résultat d’un changement de politique visant à prévenir les vols et les fraudes.

Le géant canadien des télécommunications exige désormais que les clients présentent une pièce d’identité émise par le gouvernement avant d’entrer dans un magasin – une règle qui fait froncer les sourcils à certains experts et clients de Toronto.

“La sécurité des membres de notre équipe et de nos clients est de la plus haute importance pour nous”, a déclaré la porte-parole de Rogers, Chloe Luciani-Girouard, dans une déclaration à CBC Toronto.

“Plusieurs mesures ont été mises en place au cours des dernières années pour améliorer la sécurité dans les magasins, notamment une formation solide, des caméras améliorées et une politique de contrôle de porte améliorée.”

Politique un ” tracas “, dit le client

Rogers affirme qu’il s’agit d’une politique nationale qui a été mise en place il y a plus d’un an, mais la société affirme également qu’elle ne s’applique qu’à certains magasins, bien qu’elle ne précise pas lesquels ni où ils se trouvent.

Oriol Ramirez est un client qui en a fait l’expérience de première main. Il dit que c’était un “tracas” lorsqu’il s’est rendu dans un magasin Rogers à Toronto mardi pour remplacer son téléphone, qui avait été volé.

Ramirez dit qu’on lui a dit qu’il aurait besoin d’une pièce d’identité pour pouvoir entrer et acheter un téléphone. Le problème était, dit-il, que le voleur avait également glissé sa carte d’identité et ses cartes de crédit, il n’avait donc aucun moyen d’entrer dans le magasin.

“C’était un peu compliqué de faire tout le chemin du retour [home] et au moment où je suis revenu, il avait déjà fermé”, a déclaré Ramirez.

“Vous avez des gardes de sécurité dans le magasin, donc je ne pense pas vraiment que ce soit si nécessaire.”

Une enseigne à l’extérieur d’un magasin conjoint Rogers-Fido sur la rue Queen Est demande aux clients de regarder une caméra de sécurité extérieure pour s’identifier avant de présenter une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement à travers la vitre. (Greg Bruce/CBC)

Nicholas Filippaios dit qu’on ne lui a pas demandé de pièce d’identité lorsqu’il est entré dans un magasin Rogers à Toronto, mais dit avoir vu d’autres clients se faire demander au même endroit.

“Je peux comprendre pourquoi ils auraient besoin d’une pièce d’identité pour vérifier un compte, mais pourquoi en auriez-vous besoin pour entrer dans le magasin ?” dit Filippaios.

“Je ne sais pas pourquoi c’est en vigueur.”

5 inculpés pour braquage dans un magasin de téléphonie mobile

Il n’est pas clair si le vol et la fraude sont en hausse dans les magasins d’électronique GTA. Lorsque CBC News a demandé aux services de police des régions de Toronto, Peel et York des statistiques pour voir s’il y avait une tendance à la hausse au cours des dernières années, tous les trois ont dit qu’ils n’avaient pas ces chiffres sous la main.

Mais la police régionale de York peut signaler au moins un de ces vols à main armée le mois dernier. Ils disent que cinq personnes ont été inculpées après une magasin de téléphone portable a été volé sous la menace d’une arme à feu à Aurora, en Ontario. le 15 août.

Selon la police, deux hommes sont entrés dans le magasin et ont pointé une arme sur les employés tout en exigeant de l’argent et des téléphones avant de fuir les lieux avec les trois autres accusés qui auraient attendu dehors dans une voiture.

Les entreprises devraient envisager d’autres options, selon un expert

Ritesh Kotak, analyste en cybersécurité et technologie basé à Toronto, dit que c’est la première fois qu’il voit un magasin qui vend des téléphones portables au public verrouiller ses portes d’entrée et demander aux clients de fournir une pièce d’identité avant de pouvoir entrer.

“Il n’y a probablement rien de plus frustrant que d’aller dans un magasin et de voir une porte verrouillée et potentiellement rejetée à la porte”, a déclaré Kotak.

“Je ne pense pas que ce soit une politique sensée. Vous ne voyez pas cela dans les centres commerciaux, les kiosques et autres magasins d’électronique.”

Mais Kotak affirme que les entreprises qui envisagent des mesures de sécurité pour empêcher le vol ou le vol devraient plutôt envisager de passer à des systèmes basés sur des rendez-vous.

“Il existe des moyens de sécuriser votre produit, de ne pas laisser tout votre inventaire au premier plan, de prévenir le crime grâce à la conception environnementale.”