Acheter un nouvel iPhone ? Voici de nouvelles fonctionnalités conçues pour votre sécurité

Les clients achètent au magasin Apple Fifth Avenue pour la sortie de l’Apple iPhone 14 à New York, le 16 septembre 2022.

C’est le Black Friday et le début officiel de la saison des achats des Fêtes, et il y a un nouvel iPhone 14 pour les consommateurs sur le marché qui cherchent à mettre à niveau leur appareil Apple. De meilleurs appareils photo et une plus longue durée de vie de la batterie aux puces plus rapides, les consommateurs prendront en compte de nombreuses fonctionnalités lors de l’achat d’un nouvel iPhone, c’est-à-dire si vous pouvez en trouver un au milieu de ce qui ressemble à une saison à court d’approvisionnement de certains des modèles les plus récents de Cupertino.

Une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui a retenu l’attention est la connectivité par satellite d’urgence. La cybersécurité ne fait peut-être pas partie des principaux arguments de vente, mais les nouveaux iPhone et iOS16 bénéficient également de mises à niveau de sécurité importantes.

L’accent mis sur la sécurité n’a rien de nouveau Pomme qui a fait de la confidentialité des utilisateurs l’un de ses messages clés pendant des années, ajoutant régulièrement de nouvelles fonctionnalités de sécurité dans les mises à jour iOS et sur les nouveaux modèles de téléphones, comme la reconnaissance faciale Face ID, la prévention du suivi des applications et la navigation privée.

L’amélioration des capacités photo en basse lumière et la durée de vie prolongée de la batterie peuvent être plus attrayantes que les mises à niveau de sécurité sur les nouveaux Apple iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Mais des nouvelles fonctionnalités de connectivité par satellite aux tout premiers téléphones eSIM d’Apple, l’iPhone 14 offre une gamme de nouvelles technologies pour protéger davantage votre vie privée, y compris le tout nouveau mode de verrouillage.

Verrouillage : le mode de sécurité le plus extrême d’Apple

Tous les modèles d’iPhone 14 sont préinstallés avec iOS 16, qui propose une nouvelle forme de protection appelée mode de verrouillage. Cet outil offre un niveau de protection extrême qui empêche les logiciels malveillants d’accéder à votre téléphone, en bloquant la plupart des types de pièces jointes aux messages, les appels FaceTime, etc. En mode verrouillage, les appels téléphoniques, les messages en texte brut et les fonctions d’urgence continueront de fonctionner.

On ne s’attend pas à ce que vous utilisiez cette fonctionnalité, sauf si vous êtes, ou envisagez de devenir bientôt, PDG ou chef d’État.

“Il n’est destiné qu’à une petite partie des utilisateurs qui pourraient être ciblés par un acteur de la menace d’un État-nation”, a déclaré Kathleen Moriarty, directrice de la technologie au Center for Internet Security. “Cela étant dit, il pourrait s’agir d’un PDG pour une entreprise … [an] officiel du gouvernement, et cette capacité à verrouiller l’appareil et à empêcher l’exécution ou l’accès aux données sur votre téléphone pourrait être critique.”

Mais la fonctionnalité peut être attrayante pour une base plus large d’individus soucieux de la sécurité.

La recherche a révélé que plus de 90 % des bogues de sécurité inconnus résident dans un code rarement exécuté, a déclaré Justin Cappos, professeur agrégé d’informatique et d’ingénierie à la Tandon School of Engineering de l’Université de New York et membre du Center for Cybersecurity de l’Université de New York. Le mode de verrouillage supprime ce risque, tout en rendant l’expérience du téléphone “un peu plus gênante” pour la plupart des utilisateurs.

Après avoir testé le mode de verrouillage, Cappos a déclaré que les seuls changements visuels qu’il avait remarqués étaient des polices apparaissant différemment et que les icônes des applications de santé ne s’affichaient pas correctement. Et en raison d’une expérience utilisateur très similaire et d’avantages de sécurité supplémentaires, il prévoit d’utiliser le mode de verrouillage par défaut et d’exempter uniquement les applications si nécessaire.

Les téléphones Android proposent une fonction appelée “Lockdown” depuis 2018, lorsque la fonctionnalité est devenue disponible sur Android 9. Conçue pour bloquer toute la sécurité biométrique et la reconnaissance vocale, elle fonctionne un peu différemment de la fonctionnalité Apple.

Désactivation de l’identification des empreintes digitales, du visage et de la voix sur Android dans Lockdown pour empêcher quelqu’un d’accéder à votre téléphone. Cependant, une fois qu’un Android est déverrouillé via un mot de passe, une broche ou un motif, le verrouillage est désactivé. Alors que l’iPhone maintient votre appareil en mode verrouillage à tout moment, Android n’assure cette sécurité que si les utilisateurs réactivent la fonction à chaque fois qu’ils déverrouillent leur appareil.

Malgré les noms similaires, Android’s Lockdown se concentre davantage sur la prévention du piratage physique d’un téléphone. L’approche d’Apple met l’accent sur la protection d’un appareil contre les menaces numériques. Les deux modes ne sont, dans la plupart des cas, pas destinés à une utilisation quotidienne par le grand public, mais des fonctionnalités qui peuvent aider les personnes dans des situations à haut risque.

Le passage aux téléphones eSIM uniquement

Steve Jobs n’a jamais voulu que l’iPhone d’origine ait un plateau pour carte SIM, et les modèles d’iPhone 14 atteignent enfin cet objectif. Apple a introduit les cartes eSIM en 2018, mais la nouvelle série de téléphones est la première du genre à éliminer complètement le plateau de la carte SIM et à n’utiliser que l’eSIM pour le marché américain. Tous les modèles d’iPhone 14 achetés aux États-Unis sont uniquement eSIM, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter et de transférer facilement leurs plans par voie numérique.

“Cela empêche quelqu’un d’échanger physiquement votre carte SIM si vous laissez votre téléphone sans surveillance. Cela a été utilisé pour voler des comptes pour des personnalités comme Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter, et aussi pour voler des millions en crypto-monnaie”, a déclaré Cappos. .

Bien que la forme physique du vol d’identité diminue, il existe toujours des risques de sécurité à prendre en compte avant de passer à l’iPhone 14 uniquement eSIM.

“Les opérateurs citent des problèmes de sécurité tels qu’un attaquant prenant en charge votre numéro de téléphone car il n’y a pas de carte SIM physique requise pour un changement d’opérateur, juste l’eSIM déjà sur le téléphone et un code SMS”, a déclaré Moriarty. “Dans le même temps, les opérateurs sont également concernés car l’eSIM permet une transition plus facile entre les opérateurs pour l’utilisateur final, ce qui pourrait nuire à la rétention des utilisateurs.”

L’Android 9 a été la première version du téléphone à implémenter l’utilisation de l’eSIM. La société a déployé des efforts croissants pour proposer à la fois des cartes SIM et eSIM sur ses nouveaux téléphones, mais aucun Android n’est uniquement eSIM.