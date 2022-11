Acheter un groupe électrogène domestique ? Voici ce que vous devez savoir

L’été dernier, une grande partie de l’Amérique du Nord a été avertie d’une risque élevé de coupures de courant. Bien qu’il semble que la balle ait été largement esquivée, même la menace de pannes de courant pourrait vous envoyer à la recherche d’un filet de sécurité, surtout si la perte de puissance représente plus de risques pour vous que la plupart des gens.

Que vous ayez besoin d’un réfrigérateur en marche pour garder les médicaments au frais ou que vous ne vouliez tout simplement pas faire face à l’interruption, vous pouvez vous tourner vers un générateur de secours (ou une batterie de secours) pour vous aider à traverser une panne de courant. Les génératrices ne sont pas une solution unique, vous voudrez donc bien comprendre vos besoins et les caractéristiques d’une génératrice qui leur conviennent le mieux. Vous trouverez ci-dessous les questions et réponses importantes que vous voudrez prendre en compte, ainsi qu’un aperçu des considérations de sécurité.

Si vous recherchez d’autres options, considérez avancées dans les batteries de secours domestiques. Lorsqu’il est associé à panneaux solairesils peuvent garder les lumières allumées pendant des jours.

Qu’est-ce qu’un groupe électrogène domestique ?

Une génératrice est un appareil qui peut fournir de l’électricité pour votre maison, votre entreprise ou lorsque vous êtes en déplacement. Malgré ce que son nom l’indique, les générateurs ne créent pas réellement d’électricité. Au lieu de cela, ils prennent une autre forme d’énergie et la convertissent en électricité.

Les génératrices peuvent être utilisées pour fournir une alimentation de secours à votre maison ou à votre entreprise en cas de panne due aux intempéries, aux chutes de lignes électriques ou à tout autre danger. Ils peuvent également être utilisés pour fournir de l’énergie lors de vos déplacements, par exemple lorsque vous campez ou voyagez dans un camping-car.

Les préoccupations de sécurité

Avant de choisir un générateur, il est important de comprendre les considérations de sécurité impliquées. Comme tout ce qui produit des gaz d’échappement, les générateurs peuvent entraîner une intoxication au monoxyde de carbone si vous ne faites pas attention. Pour en savoir plus sur les considérations de sécurité des générateurs, nous avons parlé à Christopher Haas, un maître électricien agréé et propriétaire de Haas & Sons électrique.

“Ne faites jamais fonctionner le générateur dans des espaces clos, car ils produisent des gaz d’échappement identiques à ceux de votre voiture ou de vos outils électriques et, ce n’est bon pour personne en raison d’un empoisonnement au CO”, a déclaré Haas. “Même dans ce cas, nous recommandons un détecteur de CO portable pour être certain que les gaz d’échappement ne se rendent pas dans votre logement. Ceux-ci peuvent être achetés facilement en ligne pour une utilisation peu fréquente, mais je recommande quand même d’installer des détecteurs de CO dans votre maison, alors placez un mur près de votre garage toute l’année.”

Underwriters Laboratories fournit également un une vue comprehensive des risques potentiels pour la sécurité associés aux génératrices portatives. Le guide UL comprend une certification spécifique (UL 2201) à rechercher pour garantir que votre modèle répond aux exigences en matière d’atténuation du monoxyde de carbone, bien que vous deviez toujours prendre les précautions énoncées ci-dessus.

Selon UL.



Types de générateurs

Lorsqu’il s’agit de choisir un générateur, vous devrez d’abord affiner le type de générateur que vous souhaitez. Les principaux types sont les générateurs portables, les générateurs à onduleur et les générateurs de secours.

Générateur portatif

Un générateur portable, comme son nom l’indique, est un générateur facilement transportable. Ces générateurs ont souvent des roues, ce qui les rend faciles à déplacer pour fournir de l’électricité n’importe où. Même les plus petits modèles peuvent être portatifs plutôt que sur roues, ce qui les rend encore plus mobiles. Les génératrices portatives fonctionnent généralement à l’essence et ont tendance à être plus abordables que les génératrices de secours.

Générateur onduleur

Un générateur à onduleur est similaire à un générateur portable en ce sens qu’il est plus petit et plus facile à transporter. Mais les générateurs à onduleur ont tendance à être encore plus légers qu’un générateur portable standard. Ils sont également plus silencieux, ce qui peut les rendre adaptés à un plus large éventail d’activités, y compris le camping et d’autres activités.

Les génératrices à onduleur et les génératrices portables standard diffèrent par le type d’électricité qu’elles produisent, la quantité d’énergie qu’elles peuvent générer, leur portabilité, leur niveau de bruit et leur prix. Les générateurs à onduleur ont tendance à être plus chers et à produire moins d’énergie, mais ils sont plus portables, plus silencieux et produisent moins d’émissions.

Générateur de secours

Un groupe électrogène de secours est une solution plus permanente qu’un groupe électrogène portable. C’est plus grand et beaucoup plus cher. Plutôt que d’être facilement transporté, il est installé en permanence chez vous ou dans votre entreprise. Lorsque votre alimentation est coupée, le générateur de secours s’allume automatiquement pour continuer à fournir de l’électricité. Plutôt qu’à l’essence, les génératrices de secours sont souvent alimentées au propane et peuvent également être alimentées au gaz naturel.

Selon Haas, l’électricien agréé avec qui nous avons parlé, les génératrices de secours éliminent bon nombre des problèmes de sécurité associés aux génératrices portatives. Et bien qu’ils soient les plus chers, cela pourrait être une option si la sécurité est votre priorité absolue.

Combien coûtent les générateurs ?

Le coût d’un générateur peut aller de centaines à des milliers de dollars, les générateurs de secours étant les plus chers de tous. Pour un générateur de secours, vous pouvez vous attendre à payer au moins 2 000 $ pour votre unité, et peut-être plus de 10 000 $. Dans le cas des générateurs portables, vous pouvez payer entre quelques centaines de dollars et plusieurs milliers de dollars. La bonne nouvelle est qu’ils sont faciles à acheter – vous pouvez les trouver dans presque tous les magasins de rénovation domiciliaire, y compris Home Depot, Lowe’s, Ace Hardware et plus encore.

Considérations sur le générateur

Il y a beaucoup à considérer lors de l’achat d’un générateur. Ci-dessous, nous parlerons de certaines des considérations les plus importantes qui peuvent vous aider à prendre votre décision.

Exigences d’alimentation



L’une des considérations les plus importantes lors du choix d’un générateur est la quantité d’énergie dont vous avez besoin. Vous pouvez probablement répondre à cette question en tenant compte de la raison pour laquelle vous utiliserez le générateur. Les génératrices portatives produisent moins d’énergie et peuvent convenir pour alimenter quelques petites choses. D’autre part, une génératrice de secours pourrait alimenter toute votre maison.

“Lorsque vous évaluez les options pour un générateur, vous devez considérer et compter quels appareils vous considérez comme obligatoires pour la poursuite des services.” dit Haas. “Un réfrigérateur a besoin d’environ 600 watts, votre pompe de puisard (utile pour les régions sujettes aux inondations) a besoin d’environ 1 300 à 2 150 watts pour démarrer et d’environ 800 à 1 000 watts pour fonctionner. watts. Les petits appareils comme nos téléphones qui chargent ne nécessitent que 10 watts, ils ne sont donc pas un problème par rapport aux gros appareils dont vous devrez tenir compte et évaluer ce qui convient à vos besoins.

Utilisations courantes

Il ne s’agit pas seulement de la quantité d’énergie dont vous avez besoin pour produire votre générateur, mais aussi de l’utilisation que vous en ferez. Le choix d’un groupe électrogène pour alimenter votre maison en cas de panne est très différent du choix d’un groupe électrogène pour un voyage de camping. Comme nous l’avons mentionné, des génératrices de secours sont installées en permanence chez vous et fournissent de l’électricité de secours en cas de panne. Un générateur portable, en revanche, peut être emporté avec vous lors de vos déplacements. Pour encore plus de portabilité, vous pouvez choisir un groupe électrogène à onduleur plus léger et moins bruyant.

Source de carburant

Il existe généralement trois façons différentes d’alimenter votre générateur. Les choix qui s’offrent à vous dépendront du type de générateur que vous choisissez et du modèle spécifique. Premièrement, l’essence est le plus souvent utilisée pour alimenter les génératrices portatives. Le propane peut être utilisé pour alimenter à la fois les génératrices de secours et les génératrices portatives. Enfin, le gaz naturel peut être utilisé pour alimenter les génératrices de secours, mais n’est pas disponible pour les génératrices portatives.

Budget

Le générateur que vous choisirez dépendra également de votre budget. N’oubliez pas que les génératrices de secours sont plus chères, tandis que les génératrices portables sont généralement plus abordables.

Autres caractéristiques

Il existe de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez trouver avec un générateur. Avant de choisir le modèle qui vous convient, réfléchissez aux caractéristiques les plus importantes pour vous et dont vous pouvez vous passer. Voici quelques fonctionnalités à rechercher dans les générateurs :

Arrêt automatique du CO : Cette fonction de sécurité éteint automatiquement votre génératrice si elle détecte une accumulation dangereuse de gaz. Cette fonction est importante pour assurer votre sécurité et celle de votre famille.

Cette fonction de sécurité éteint automatiquement votre génératrice si elle détecte une accumulation dangereuse de gaz. Cette fonction est importante pour assurer votre sécurité et celle de votre famille. Démarrage électrique : Plutôt que de vous obliger à démarrer le moteur, un démarrage électrique nécessite simplement que vous appuyiez sur un bouton pour démarrer votre générateur.

Plutôt que de vous obliger à démarrer le moteur, un démarrage électrique nécessite simplement que vous appuyiez sur un bouton pour démarrer votre générateur. Démarrage automatique : Si votre génératrice est destinée à alimenter votre maison en cas de panne de courant, vous voudrez peut-être un démarrage automatique. Il allumera automatiquement votre générateur si l’alimentation de votre maison est coupée.

Si votre génératrice est destinée à alimenter votre maison en cas de panne de courant, vous voudrez peut-être un démarrage automatique. Il allumera automatiquement votre générateur si l’alimentation de votre maison est coupée. Jauge de carburant: Lorsque votre générateur est équipé d’une jauge de carburant, vous pouvez facilement y jeter un coup d’œil pour voir combien d’essence ou de propane il reste afin de savoir quand il est temps de faire le plein.

Lorsque votre générateur est équipé d’une jauge de carburant, vous pouvez facilement y jeter un coup d’œil pour voir combien d’essence ou de propane il reste afin de savoir quand il est temps de faire le plein. Plusieurs prises : Le fait d’avoir plusieurs prises sur votre générateur portable vous permet de brancher plusieurs articles ou appareils et de répartir l’utilisation de la puissance.

Le fait d’avoir plusieurs prises sur votre générateur portable vous permet de brancher plusieurs articles ou appareils et de répartir l’utilisation de la puissance. Arrêt en cas de manque d’huile : Cette fonction protège votre générateur contre les dommages en l’éteignant automatiquement si l’huile descend en dessous d’un certain niveau.

Voici 23 façons d’économiser sur vos factures d’électricité dès maintenant Voir toutes les photos



Entretien de votre groupe électrogène

Peu importe le groupe électrogène que vous choisissez, il est important que vous l’entreteniez régulièrement. Non seulement un entretien régulier assurera son meilleur fonctionnement lorsque vous en aurez besoin, mais il sera également nécessaire d’utiliser votre génératrice en toute sécurité.

“Vous devez entretenir ces générateurs chaque année, donc si vous en avez besoin en cas d’urgence, vous pouvez compter sur eux en cas d’urgence”, a déclaré Haas.

Tout d’abord, il est important de vérifier et de changer l’huile de votre générateur. Il est recommandé de vérifier l’huile avant de l’utiliser et de changer l’huile toutes les 100 heures environ (bien que cela devrait être plus tôt pour un nouveau générateur). Pendant que vous vérifiez l’huile, prenez également le temps de vérifier les filtres et la bougie d’allumage pour vous assurer qu’ils sont en bon état.

Ensuite, évitez de laisser votre générateur reposer trop longtemps sans être utilisé. Le fonctionnement de votre générateur aide à brûler l’humidité et à recharger la batterie. Et lorsque vous ne prévoyez pas de l’utiliser pendant plus de quelques semaines, il doit fonctionner à sec afin qu’il ne reste pas avec du carburant dans les conduites. Enfin, assurez-vous de stocker votre générateur correctement de manière à ce qu’il soit protégé.

“Vous ne devriez pas stocker votre générateur à l’extérieur, mais si vous le deviez, ne le faites pas fonctionner avec des débris verts dessus”, a déclaré Haas. “Des feuilles mortes, des aiguilles de pin et bien d’autres peuvent pénétrer dans l’appareil et lorsqu’il s’enflamme, ils peuvent provoquer des incendies.”

La ligne du bas

Il y a beaucoup à considérer lors du choix du bon générateur. Mais lorsque vous prenez en considération toutes les informations ci-dessus, vous aurez plus de facilité à affiner le type et le modèle de générateur qui vous conviennent. Si un générateur est trop bruyantvous pouvez opter pour un centrale électrique portative. Voici quelques articles pour vous aider à en savoir plus :