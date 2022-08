Acheter un bien immobilier dans le métaverse est l’idée la plus stupide de tous les temps

Bien que Cuban soit un passionné de crypto-monnaie bien documenté, il a qualifié l’achat de biens immobiliers virtuels dans le métaverse de “le plus stupide de tous les temps” dans un entretien récent sur la chaîne YouTube Altcoin Daily.

L’année dernière, les plateformes métaverses ont connu une ruée vers les terres virtuelles alors que les utilisateurs dépensaient collectivement des millions en immobilier numérique. Les ventes combinées sur quatre plateformes majeures ont atteint 501 millions de dollars en 2021, selon Solutions métamétriques.

Dans certains cas, l’immobilier virtuel a coûté autant qu’une maison physique. Republic Realm, une société d’investissement qui possède et développe des biens immobiliers virtuels, a perdu 4,3 millions de dollars sur une propriété numérique située dans The Sandbox, l’une des plus grandes plates-formes métavers, selon le Wall Street Journal.

Un terrain virtuel à côté du manoir numérique de Snoop Dogg dans The Sandbox a été acheté pour 450 000 $ par un collectionneur NFT qui s’appelle “P-Ape” en 2021.

Cependant, la bulle immobilière virtuelle a peut-être éclaté.

Au 7 août, le prix de vente moyen d’une propriété virtuelle sur la plate-forme métaverse Decentraland était de 14 385,27 $, selon WeMeta. C’est une baisse d’environ 61 % par rapport à un prix de vente moyen maximal de 37 238,68 $ en novembre 2021, selon le site.

Compte tenu de la nature imprévisible du métaverse et de la crypto-monnaie, les conseillers financiers recommandent d’investir uniquement autant d’argent que vous êtes prêt à perdre. Il n’y a aucune garantie que vous tirerez un profit de votre investissement.

