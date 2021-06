Acheter Nike sur un recul après son récent trimestre d’éruption

Jim Cramer de CNBC a conseillé vendredi aux investisseurs d’attendre que les actions de Nike se refroidissent avant d’acheter après que les actions ont augmenté à deux chiffres sur un rapport trimestriel qui a largement dépassé les attentes.

« Bien que l’action soit loin d’être bon marché, les affaires sont en plein essor, vous avez donc ma bénédiction pour acheter des Nike la prochaine fois qu’elle se retirera », a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

Nike, qui a atteint un record pour la dernière fois en janvier, a vu ses actions atteindre de nouveaux sommets après que de nombreux acteurs du marché aient pris le mauvais côté du commerce avant le rapport, a déclaré Cramer, lui-même parmi les sceptiques. L’action a clôturé à un record de 154,35 $ par action vendredi, gagnant plus de 20 points sur un volume de transactions inhabituellement élevé alimenté par les chiffres surprises.

« Les sociétés à méga-capitalisation ne voient généralement pas leurs actions grimper de plus de 15 % sur d’excellents bénéfices, à moins que beaucoup de gens se soient trompés – ou bien sûr très, très courts – au début du trimestre », a déclaré Cramer.

La fiducie caritative de Cramer, ActionAlertsPlus.com, a déchargé sa position dans le titre ces derniers mois en prévision de résultats décevants. Le club d’investissement rechargera probablement le stock à une date ultérieure, a-t-il déclaré.

En décomposant les chiffres du quatrième trimestre fiscal, Cramer a déclaré que les inquiétudes concernant les relations politiques avec la Chine, un marché de croissance clé pour Nike, les retards de livraison intérieure dus à la tempête hivernale Uri plus tôt cette année et un ralentissement des ventes de vêtements de sport sont un certain nombre de problèmes qui investisseurs inquiets.