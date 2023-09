Acheter l’introduction en bourse de Birkenstock ? Ce que dit l’histoire de la chaussure en bourse

La première incursion de Birkenstock dans la haute couture s’est faite grâce à une séance photo photographiée par Kim Knott pour British Elle dans 1985 . Cinq ans plus tard, les chaussures sont devenues encore plus ancrées dans la conscience de la mode américaine lorsque le modèle emblématique Kate Moss les portait lors de sa séance photo de couverture pour La face (tourné par Corinne Day). Plus récemment, la marque a collaboré avec Rick Owens, Dior et Manolo Blahnik, parmi de nombreux autres grands noms de la mode.

La première mention du nom Birkenstock en relation avec l’industrie de la chaussure remonte à 1774, lorsque Johann Adam Birkenstock est enregistré comme un « sujet et cordonnier » dans son village allemand. Konrad Birkenstock, petit-fils de Johann, a suivi les traces de son grand-père en fabriquant la première semelle intérieure au monde avec support de voûte plantaire profilé en 1902. Il vendra plus tard des inserts de soutien de voûte plantaire flexibles aux fabricants de chaussures allemands. La première sandale Birkenstock a été créée en 1963 par Karl, le petit-fils de Konrad. En 1966, la chaussure emblématique était amené en Amérique par Margo Fraser , une couturière allemande qui vivait en Californie. C’est probablement là que les associations « hippies » de la marque sont nées pour la première fois : les chaussures étaient principalement vendues dans les magasins d’aliments naturels.

« Les consommateurs achètent nos produits pour mille mauvaises raisons », a déclaré Oliver Reichert, PDG de Birkenstock, dans le prospectus d’introduction en bourse. « Mais ils reviennent tous… Grâce à la solide réputation et à l’attrait universel de notre marque – permettant une large exposition de bouche à oreille et une valeur médiatique démesurée – nous avons efficacement construit une base de fans mondiale croissante de millions de consommateurs qui transcende de manière unique la géographie. , le sexe, l’âge et le revenu », a déclaré Reichert.

Des articles de presse récents suggèrent que la société pourrait être valorisée à près de 8 milliards de dollars . Au cours de l’été, le cabinet de beauté de L Catterton Singularité a augmenté de 40 % lors de ses débuts au Nasdaq, mais il a baissé de plus de 20 % sur l’année depuis son premier jour de cotation. Les entreprises de chaussures ont récemment connu du succès en entrant sur le marché public, mais pas nécessairement à long terme. Crocos , Skechers et Deckers extérieurs sont tous des exemples de stocks de chaussures qui ont bien performé – mais Tous les oiseaux et En attente ont lutté.

L’accord, qui intervient plus de deux ans après que la famille Birkenstock a vendu une participation majoritaire dans l’entreprise à la société de capital-investissement L Catterton, affiliée à LVMH, attire l’attention sur la croissance observée depuis le rachat par les investisseurs et sur un coup dur pour la marque après son rachat. apparition récente dans le film très populaire « Barbie ».

Le FNB de détail S&P SPDR est en hausse d’environ 3 % cette année, mais il est loin du rythme fixé par le S&P 500, et il est en baisse de plus de 6 % au cours du mois dernier.

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré plus tôt cette semaine que même si l’économie américaine se porte bien, il serait risqué de croire qu’elle durera des années. « Dire que le consommateur est fort aujourd’hui, ce qui signifie que l’environnement sera en plein essor pendant des années, est une énorme erreur », a déclaré Dimon. « Si et quand vous aurez une récession, ce qui finira par se produire, vous aurez un cycle de crédit vraiment normal », a ajouté Dimon. « Dans un cycle de crédit normal, quelque chose se passe toujours pire que prévu ».

Pourtant, même si Kenvue a été la transaction la plus importante de l’année, elle maintient à peine son prix d’introduction en bourse aujourd’hui, selon les données de CNBC et Renaissance Capital, et le marché des introductions en bourse dans son ensemble n’a pas connu de très bons résultats après la cotation. Soixante-quatre pour cent – ​​soit 45 des 70 introductions en bourse depuis le début de l’année – se négocient en dessous de leur prix d’introduction. La plupart de ces transactions ont eu lieu dans la partie la plus petite des capitalisations boursières, et même le secteur technologique, le plus durement touché par le gel des introductions en bourse, va désormais de l’avant, le géant des puces Arm et la startup de l’épicerie Instacart prévoyant d’entrer en bourse cette semaine et la prochaine.

« Les investisseurs en introduction en bourse recherchent actuellement quelque chose qui leur est familier, quelque chose d’un peu plus prévisible en ces temps inhabituels », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas vu beaucoup d’éditeurs de logiciels d’entreprise très voyants et pré-rentables entrer en bourse. Ce que nous voyons à la place, ce sont des noms que les gens connaissent, des propositions commerciales qui peuvent vraiment résister à ces environnements plus difficiles et Birkenstock fait l’affaire. » Je veux dire, elle a près de 250 ans. C’est une entreprise que tout le monde connaît. «

Le marché des introductions en bourse a été pratiquement gelé depuis l’effondrement du boom des offres d’actions pandémiques, et les introductions en bourse réussies ont inclus des marques emblématiques, telles que la spin-off de Johnson & Johnson de son activité de santé grand public qui comprend Tylenol et des pansements dans le secteur. Kenvue Introduction en bourse.

Le dernier moteur publicitaire de l’entreprise est peut-être le plus important de tous : les sandales Arizona de la marque jouent un rôle de premier plan dans le film à succès d’un milliard de dollars « Barbie » de cet été. Dans le film, Barbie (interprétée par Margot Robbie) est obligée de choisir entre poursuivre sa connaissance du « monde réel » – le Birkenstock – ou retourner à un état d’ignorance – un stylet sans marque. Bien que Barbie tente de choisir le stylet, elle choisit finalement le Birkenstock et apprend la vérité sur le monde humain. À la fin du film, Barbie est représentée dans le monde réel portant une paire de Birkenstocks roses.

Mais Allbirds, dit-il, cherchait trop à se développer, dans trop de domaines.

« Les dirigeants, poussés par leurs investisseurs ou parce qu’ils disposaient de liquidités, ont tenté d’étendre la marque et de détruire l’entreprise. Et maintenant, nous sommes dans un processus de retrait », a déclaré Cohen. « Ils ont élargi leur offre aux vêtements et accessoires au-delà des chaussures, en supposant que les consommateurs seraient tout aussi intéressés par l’achat de ces produits. … s’est avéré que ce n’était absolument pas le cas », a-t-il déclaré.

Birkenstock s’est étendu au-delà de ses principaux produits de chaussures, en s’étendant aux soins de la peau, aux accessoires et aux systèmes de sommeil. Et elle est confrontée – et détaille les facteurs de risque d’introduction en bourse – à tous les défis auxquels les marques grand public ne peuvent échapper : une base de consommateurs dont les préférences ne peuvent être prédites avec certitude ; une catégorie de produits unique et discrétionnaire vulnérable aux changements soudains des tendances et des dépenses de consommation ; la nécessité d’innover à un rythme rapide pour suivre les changements de style et dans un contexte de pressions concurrentielles intenses ; et la nécessité non seulement de trouver de nouveaux clients, mais aussi de fidéliser les clients actuels qui représentent un pourcentage important des revenus.

Birkenstock affirme que son canal de vente directe, de plus en plus important pour les marques dans un paysage de vente au détail en évolution et à l’ère du commerce électronique, a augmenté, passant de 30 % du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2020 à 38 % du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2022, avec un accent particulier sur le États-Unis Le consommateur moyen de Birkenstock aux États-Unis possède 3,6 paires, selon les données citées par la société dans le document d’introduction en bourse. L’entreprise voit une marge de croissance significative à l’échelle mondiale sur un marché de la chaussure qui génère plus de 350 milliards de dollars de ventes au détail annuelles et où les cinq plus grandes marques représentent 20 % du marché, en particulier dans la région Asie-Pacifique. « Sur la base de notre pénétration actuelle du marché de moins de 1%, nous pensons qu’il reste suffisamment d’espace pour continuer à développer la marque Birkenstock », a-t-il déclaré dans le prospectus d’introduction en bourse.

Mais le commerce de détail est un marché très imprévisible, et cela a ses avantages et ses inconvénients.

« La beauté du commerce de détail, c’est que chaque jour est un nouveau jour. Le fléau du commerce de détail, c’est que chaque jour est un nouveau jour », a déclaré Cohen. « Le succès d’aujourd’hui ne présage pas des résultats de demain : il faut gagner sa vie en permanence. »