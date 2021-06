Le géant brassicole Anheuser-Busch « achètera la prochaine tournée de bière américaine » lorsque le pays atteindra l’objectif du président Joe Biden de 70% d’adultes au moins partiellement vaccinés, a annoncé mercredi la société.

« Chez Anheuser-Busch, nous nous engageons à soutenir le rétablissement sûr et solide de notre nation et à pouvoir être à nouveau ensemble aux endroits et avec les personnes qui nous ont tant manqué », a déclaré le PDG Michel Doukeris. « Cet engagement inclut d’encourager les Américains à se faire vacciner, et nous sommes ravis d’acheter aux Américains de plus de 21 ans une tournée de bière lorsque nous atteindrons l’objectif de la Maison Blanche. »

Les adultes de 21 ans et plus pourront télécharger une photo d’eux-mêmes « dans leur endroit préféré pour prendre une bière » sur MyCooler.com/Beer pour participer et recevoir l’une des bières de l’entreprise, notamment Budweiser et Bud Light.

Plusieurs États offrent des cadeaux et organisent des loteries pour encourager la vaccination. La Virginie-Occidentale offrira des armes à feu en récompense aux résidents qui ont reçu un vaccin – dans le cadre d’une loterie de la fête des pères qui comprend également des camions, des bourses et 1 million de dollars de prix.

Le gouverneur Jim Justice a déclaré que tous les Virginie-Occidentaux vaccinés seront éligibles pour les prix, qui comprennent cinq fusils de chasse personnalisés et cinq fusils de chasse personnalisés. La justice a déclaré que la loterie du 20 juin marquera le début des cadeaux hebdomadaires qui se poursuivront jusqu’au 4 août.

« Sauvez une vie et changez votre vie », a déclaré Justice. « Plus nous pouvons nous faire vacciner, plus vite nous pourrons sauver toutes sortes de vies supplémentaires. »

Aussi dans l’actualité :

►La Californie a accepté de payer plus de 2 millions de dollars en frais juridiques dans le cadre d’un règlement avec les églises qui ont contesté les ordonnances de fermeture en cas de pandémie.

►L’Organisation internationale du travail affirme que la pandémie de COVID-19 a créé une crise mondiale du marché du travail « sans précédent » qui se fera sentir pendant des années. L’agence des Nations Unies a déclaré qu’environ 8,8% du total des heures de travail ont été perdues l’année dernière, « l’équivalent des heures travaillées en un an par 255 millions de travailleurs à temps plein ».

►Le Colorado offrira des bourses de 50 000 $ à 25 étudiants qui ont été vaccinés contre le coronavirus dans une autre incitation à faire vacciner autant de résidents de l’État que possible. Le gouverneur Jared Polis a déclaré mercredi que les étudiants résidents du Colorado âgés de 12 à 17 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccin sont éligibles.

► Biden a annoncé un effort sur plusieurs fronts visant à atteindre 70% des adultes américains au moins partiellement vaccinés, y compris des plans pour recruter 1 000 salons de coiffure et salons de coiffure appartenant à des Noirs pour fournir des « Shots at the Shop » et promouvoir les vaccinations dans tout le pays.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,3 millions de cas confirmés de coronavirus et 595 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 171,5 millions de cas et 3,68 millions de décès. Plus de 136,1 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 41% de la population, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Ce que nous lisons : Les législateurs du Wisconsin proposent une liste de projets de loi qui interdiraient aux propriétaires d’entreprise, aux dirigeants universitaires ou aux représentants du gouvernement d’exiger la vaccination COVID-19 ou de traiter différemment les personnes non vaccinées.

Premier en ligne, mais tous les employés de l’hôpital ne veulent pas le jab

Les travailleurs hospitaliers, dont beaucoup ont risqué leur vie pendant cette pandémie et ont vu de près les ravages du virus, étaient les premiers à recevoir les vaccins. Pourtant, un groupe important d’employés hospitaliers n’est toujours pas vacciné. USA TODAY a interrogé certains des plus grands réseaux hospitaliers et hôpitaux publics du pays. Dans les neuf réseaux qui ont répondu, les taux de vaccination complète variaient de 53 % à 72 %. Les taux parmi 15 des plus grands hôpitaux publics du pays allaient de 51 % à 91 %. Au United Memorial Medical Center de Houston, le Dr Joseph Varon craint que le personnel non vacciné ne propage le virus aux patients. Lire la suite ici.

« Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi 40% de mes infirmières qui ont travaillé avec moi dans mon unité COVID, où trois patients meurent chaque jour, disent toujours non », a-t-il déclaré.

Les législateurs du Wisconsin avancent un projet de loi interdisant d’exiger une preuve de vaccination

Les législateurs du Wisconsin présentent une liste de projets de loi qui interdiraient aux propriétaires d’entreprise, aux dirigeants universitaires ou aux représentants du gouvernement d’exiger la vaccination COVID-19 ou de traiter différemment les personnes non vaccinées. Une commission de l’Assemblée a entendu des heures de témoignages sur les cinq propositions, dont l’une, le gouverneur démocrate Tony Evers a suggéré mardi qu’il ne signerait pas la loi. Ce projet de loi interdirait à tout représentant du gouvernement ou propriétaire d’entreprise d’exiger de toute personne qu’elle fournisse une preuve de vaccination comme condition pour recevoir des services, accéder aux bâtiments, participer à des événements ou pour toute transaction commerciale. La Wisconsin Medical Society, qui représente les médecins, affirme que ces règles aident à garantir que les patients et les travailleurs des hôpitaux ne tombent pas malades.

Passeport virus de l’UE désormais disponible pour les voyageurs hors UE

Les voyageurs internationaux non membres de l’Union européenne peuvent désormais recevoir le certificat numérique COVID-19 qui a été lancé mardi, a déclaré à CNN un porte-parole de la Commission européenne. Le pass numérique permet aux personnes de voyager dans toute l’Union européenne avec une preuve de vaccination et de statut coronavirus facilement accessible grâce à un code QR unique attribué à chaque personne.

Si une personne en dehors de l’UE souhaite recevoir un laissez-passer pour voyager, elle doit contacter l’un des États membres pour lui en donner un et fournir les documents médicaux nécessaires concernant COVID-19.

Des vandales anti-masques dégradent la fresque de l’école en l’honneur des travailleurs essentiels

Une fresque colorée de 90 pieds honorant les travailleurs essentiels d’un bureau de district scolaire rural de Californie a été vandalisée avec des graffitis anti-masques, causant plus de 10 000 $ de dommages. Les messages peints à la bombe lisaient « NO 2 MASKS » et couvraient les visages des ouvriers agricoles « plus grands que nature », des premiers intervenants, des enseignants et des « héros du quotidien » accrochés au mur du bureau du district scolaire unifié de Kings Canyon. La fresque était en place depuis à peine un mois lorsque l’incident du 21 mai a forcé le district à la retirer.

« Nous avons passé cinq mois à travailler et à planifier cette murale comme un très petit gage de notre appréciation pour honorer les personnes qui améliorent un peu la vie dans notre communauté chaque jour », a déclaré Renee Delport, responsable des communications du district. « Malheureusement, un mois plus tard, ce vandalisme a eu lieu… C’est un jour très triste pour nos étudiants et pour notre communauté. »

