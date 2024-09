Acheter des jeux numériques signifie que vous achetez simplement une licence, la Californie obligera les vitrines à l’admettre

La Californie exigera bientôt que les vitrines indiquent clairement que l’achat de contenu numérique, y compris les jeux, les films et la musique, ne signifie pas que vous en êtes réellement propriétaire.

Dès l’année prochaine, les clients californiens seront informés qu’acheter un jeu sur Steam, par exemple, signifie qu’ils acquièrent simplement une licence pour le contenu. Les termes tels que « acheter » et « acheter » seront bannis du processus de vente à moins que des mises en garde suffisantes ne soient ajoutées.

La nouvelle législation, AB 2426 – promulguée par le gouverneur californien Gavin Newsom et rapportée pour la première fois par Le bord – vise à sensibiliser les consommateurs à la nature parfois temporaire de la propriété numérique.

Cependant, tous les jeux numériques ne relèveront pas de l’AB 2426. Comme Fichier de jeu souligne que si un jeu a la possibilité d’être téléchargé et joué en permanence hors ligne, les mises en garde ci-dessus ne seront pas nécessaires. Il en va de même pour les jeux proposés dans le cadre d’un service d’abonnement (dont l’accès est de toute façon présumé temporaire), ainsi que pour les jeux « vendus » ou offerts gratuitement.

Au cours des derniers mois, Ubisoft a fait la une des journaux après avoir désactivé son jeu de course The Crew et l’a ensuite supprimé des comptes des joueurs. Nous avons également assisté à la suppression rapide de Concord par PlayStation suite à l’échec de ce jeu (bien que des remboursements aient été fournis.) Et bien que le jeu soit gratuit, EA a annoncé hier soir qu’il éteignait son hit mobile vétéran The Simpsons: Tapped Out. , après 12 ans de personnes jouant – et payant – l’application.

« Alors que les détaillants continuent de s’éloigner de la vente de supports physiques, le besoin de protection des consommateurs lors de l’achat de médias numériques est devenu de plus en plus important », a déclaré Jacqui Irwin, membre de l’Assemblée de Californie.

« Je remercie le gouverneur d’avoir signé l’AB 2426, garantissant que la publicité fausse et trompeuse des vendeurs de médias numériques disant à tort aux consommateurs qu’ils sont propriétaires de leurs achats devient une chose du passé. »

Il reste à voir comment les vitrines des magasins s’adapteront à l’entrée en vigueur de la loi – et si nous pourrions voir ces changements se refléter plus largement, en dehors de la Californie.