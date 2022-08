Acheter des cryptos avec des cartes de crédit : ce qu’il faut savoir

Les utilisateurs d’Android pourront choisir parmi plus de 250 crypto-monnaies à acheter à l’aide de leurs smartphones, tablettes ou portefeuilles virtuels.

Il semble de plus en plus facile pour les consommateurs d’acheter des crypto-monnaies avec leurs cartes de débit ou de crédit.

“La possibilité d’acheter de la crypto-monnaie à partir d’un compte courant permet aux gens d’intégrer plus facilement la crypto-monnaie dans leur vie financière globale”, ajoute-t-il.

“L’ajout de ces types de paiement permet aux gens d’acheter plus facilement de la crypto-monnaie d’une manière qu’ils connaissent”, déclare Kris Hansen, co-fondateur et directeur de la technologie chez Synctera, une start-up fintech qui connecte les créateurs d’applications avec les institutions financières.

Cette décision de Crypto.com témoigne d’une tendance croissante. Coinbase, un échange de crypto-monnaie populaire basé à San Francisco, a commencé à permettre à ses près de 98 millions d’utilisateurs vérifiés de acheter de la crypto-monnaie via Apple Pay et Google Pay l’année dernière.

Les soldes cryptographiques des utilisateurs seront mis à jour en conséquence et ils pourront consulter l’historique de leurs transactions dans l’application.

Pour commencer à utiliser Google Pay pour les achats Crypto.com, les utilisateurs d’Android doivent d’abord s’assurer qu’une carte de débit ou de crédit est connectée à leur compte Google Pay. Ensuite, lorsque les utilisateurs effectuent un achat dans l’application Crypto.com, ils sélectionnent simplement l’option Google Pay. Il ne vous reste plus qu’à accepter les frais de traitement de la carte et à finaliser l’achat.

Cependant, faciliter aux consommateurs l’achat de crypto-monnaie en utilisant de l’argent emprunté via une carte de crédit pourrait être risqué et leur causer des problèmes financiers plus tard, prévient Hansen.

Les experts mettent généralement en garde contre le fait de facturer plus sur votre carte de crédit que ce que vous êtes en mesure de rembourser confortablement chaque mois.

Et bien que la possibilité d’acheter facilement de la crypto-monnaie puisse être une bonne nouvelle pour certains investisseurs, il est important de se rappeler que ces actifs numériques sont soumis à des fluctuations imprévisibles de valeur et de prix. En règle générale, les experts recommandent d’investir uniquement autant que vous êtes prêt à perdre.

Les investisseurs potentiels doivent également faire preuve de diligence raisonnable avant d’acheter. Malgré la facilité, la crypto n’est pas quelque chose à acheter sur un coup de tête.

“Il y a eu de nombreuses pertes malheureuses liées à des personnes se faisant passer pour des représentants d’échange et s’enfuyant avec des fonds”, a déclaré Hansen. “Faire de la recherche est important.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Près de 75% des détaillants prévoient d’accepter les paiements en crypto-monnaie dans les 2 prochaines années