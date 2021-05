Acheter américain? Le message économique de Biden est plus facile à dire qu’à faire

Achetez américain. C’est un refrain courant chez les politiciens des deux côtés de l’allée.

Si commun, en fait, que l’ancien président Donald Trump et le président Joe Biden – qui partagent peu de points communs – ont tous deux promu le concept.

Biden a récemment plaidé en faveur de l’achat de produits américains lors de son discours de mercredi soir au Congrès, les vendant comme un moyen de donner plus de vie à l’économie américaine.

Mais acheter américain est plus facile à dire qu’à faire, en grande partie parce que la définition d’un produit «américain» a été confuse au cours des dernières décennies dans une économie de plus en plus mondialisée.

Biden a déclaré qu’il avait « vigoureusement » insisté pour que les membres de son administration dirigent leur pouvoir d’achat, soutenu par son récent plan de relance, vers les produits américains.

« Cela ne viole aucun accord commercial. C’est la loi depuis les années 30, achetez américain », a déclaré Biden. « L’argent des contribuables américains va être utilisé pour acheter des produits américains, fabriqués en Amérique et créer des emplois américains. C’est ce qu’il est censé être et ce serait dans cette administration. »

Comme il l’a dit, cependant, le gouvernement américain consacre déjà l’essentiel de son pouvoir d’achat aux produits de marque américaine.

Prenons l’exemple des véhicules.

Au cours de l’exercice 2019, 94% des 645000 véhicules du gouvernement américain étaient des marques nationales, telles que Chevrolet et Ford, selon l’Administration des services généraux.

Le gouvernement « achète déjà américain »

Cette année-là – la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles -, le coût d’exploitation des véhicules nationaux pour le gouvernement a totalisé 4,1 milliards de dollars, comparativement à seulement 262 millions de dollars dépensés pour l’exploitation de modèles de marques étrangères. Les départements de l’État et de la Défense, qui opèrent tous deux largement dans les pays étrangers où les marques américaines sont souvent limitées ou indisponibles, ont représenté plus de 90% des dépenses du gouvernement en véhicules étrangers, selon la GSA.

«En ce qui concerne l’achat américain, ils ne peuvent pas faire grand-chose», a déclaré Garrett Nelson, analyste chez CFRA Research qui suit l’industrie automobile et certains biens de consommation. «Quand vous regardez les achats du gouvernement, la grande majorité des achats du gouvernement au cours des cinq ou six dernières années ont été des produits américains.»

Donc, pour que le mouvement «buy American» prenne de l’ampleur, il devra probablement puiser largement dans le pouvoir d’achat des consommateurs et des entreprises.

«Je pense qu’il s’agit plus de toucher le secteur privé, les consommateurs individuels et les familles et de les encourager à acheter des produits américains», a déclaré Nelson.

Mais, encore une fois, qu’est-ce qu’un produit «américain» exactement?

Revenons aux voitures et aux camions.

Les Jeeps sont-elles vraiment américaines?

Le SUV Jeep Cherokee était le deuxième véhicule le plus «fabriqué en Amérique» en 2019, selon une étude de Cars.com, derrière seulement le pick-up Ford Ranger. Le Cherokee 2020 a été assemblé dans une usine de l’Illinois et a obtenu plus de 60% de ses pièces d’usines américaines, y compris son moteur et sa transmission, selon les rapports de l’American Automobile Labeling Act de la National Highway Traffic Safety Administration.

Mais Jeep, souvent considérée comme la marque de véhicules américaine par excellence, ne fabrique pas tous ses véhicules aux États-Unis.

Il suffit de regarder le Jeep Renegade, un autre SUV légèrement plus petit et moins cher que le Cherokee. Il est assemblé en Italie et obtient 86% de ses pièces de l’extérieur des États-Unis ou du Canada, y compris son moteur italien.

D’autre part, les constructeurs automobiles basés dans des pays étrangers, y compris des entreprises japonaises comme Toyota et Honda ainsi que des constructeurs coréens tels que Hyundai et Kia, fabriquent des millions de véhicules chaque année aux États-Unis.

Quel que soit le modèle, il y a environ 30 000 pièces dans une voiture à essence moyenne, il n’y a en fait aucun moyen d’acheter un véhicule purement américain.

«Ces pièces sont fabriquées de partout», a déclaré Nelson. «À l’échelle mondiale, les chaînes d’approvisionnement sont devenues extrêmement compliquées au cours des dernières décennies.»

Conclusion: acheter américain ne signifie pas toujours acheter américain, et inversement.

Pour être sûr, les partisans de l’achat de produits américains disent que c’est toujours la bonne chose à faire pour soutenir les emplois américains. Les Travailleurs unis de l’automobile, un syndicat représentant les employés horaires, ont interdit les véhicules de marque étrangère de ses parkings pour souligner son message d’achat américain.

Jeudi, après que General Motors a annoncé son intention de fabriquer des véhicules électriques au Mexique, l’UAW a qualifié cette décision d ‘«inconvenante».

«À un moment où General Motors demande un investissement important du gouvernement américain pour subventionner les véhicules électriques, c’est une gifle non seulement pour les membres de l’UAW et leurs familles, mais aussi pour les contribuables américains et la main-d’œuvre américaine», a déclaré Terry Dittes, vice-président de l’UAW et directeur de la division GM du syndicat, dans un communiqué.

Mais les critiques du mouvement «buy American» disent qu’il aura des conséquences involontaires.

«Les dispositions d’achat américaines ont avant tout un effet – elles augmentent les prix – car si les produits américains étaient plus abordables que les produits étrangers, les gens les achèteraient déjà», a déclaré Iain Murray, expert en politique commerciale au Competitive Enterprise Institute, dans un e-mail. «Mais ils ne le sont pas, car les travailleurs américains exigent une prime salariale – et le président Biden veut qu’ils l’obtiennent. Cela fait grimper les prix. »

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey