Achat d’un terrain à Glen Ellyn pour créer un nouveau parc au centre-ville et un espace événementiel – Shaw Local

Le village de Glen Ellyn achète l’ancienne propriété de la US Bank au 453 Forest Ave. et s’associe au Glen Ellyn Park District pour développer la zone en un événement polyvalent et un parc/espace ouvert du centre-ville pour la communauté.

Le village achètera la propriété, d’environ 45 000 pieds carrés au coin de Forest Avenue et Duane Street, pour 1,65 million de dollars, a indiqué un communiqué de presse. Le village louera l’espace au district du parc dans le cadre d’un futur accord intergouvernemental qui prévoira le développement de la zone, qui se trouve directement au sud de la gare de Glen Ellyn.

Le plan du district du parc est de transformer le site et d’agrandir le parc Prairie Path en un espace ouvert. Le projet réalisera également une initiative menée par le plan du centre-ville et les plans complets du village, qui prévoient l’ajout d’espaces verts au centre-ville. Le développement du site servira également de catalyseur pour l’amélioration des propriétés adjacentes et pour apporter de nouveaux événements dans la région.

“Cet investissement dans le quartier central des affaires du village à la fois par le village et le Park District améliorera comment et où les événements sont organisés dans le centre-ville”, a déclaré le président du village, Mark Senak, dans le communiqué. “Cela entraînera également une activité et des visiteurs supplémentaires pour soutenir nos entreprises du centre-ville.”

Les premiers plans conceptuels du district du parc pour l’espace comprennent 9 000 pieds carrés d’espaces verts, l’intégration du parc Prairie Path existant et une scène permanente potentielle et une installation de soutien, entre autres améliorations.

“La disponibilité de ces terrains est une opportunité unique qui permet au district d’atteindre son objectif de réduction des déserts de parc – c’est-à-dire des zones qui n’ont pas de parcs adéquats à proximité comme le centre-ville – tout en ajoutant et en élargissant les opportunités pour les loisirs publics qui profiteront aux résidents de Glen Ellyn, dans leur ensemble, pour les années à venir », a déclaré le directeur exécutif du Park District, Dave Harris, dans le communiqué.

Le village et le district du parc ont une longue histoire de partenariat sur des projets collaboratifs. Les deux agences se sont engagées à travailler pour améliorer et améliorer les espaces ouverts et les possibilités de loisirs au sein de Glen Ellyn. Le modèle de cet accord intergouvernemental est similaire à celui établi pour Village Green Park sur Lambert Road, également propriété du village et loué au Park District.

En plus de la propriété de la US Bank, l’accord développerait un cadre pour améliorer et améliorer à la fois Panfish Park et Manor Woods, une réponse aux commentaires de la communauté.

“Au cours des dernières années, le personnel du district du parc et du village, sous la direction de leurs dirigeants élus, a discuté des opportunités et des moyens de partager les coûts et les services de manière plus efficace et efficiente”, a déclaré le directeur du village, Mark Franz, dans le communiqué. «Ce partenariat maintiendra et améliorera les espaces ouverts et les possibilités de loisirs à Panfish Park et à Manor Woods, et permettra à trois parcs et espaces ouverts de prospérer grâce à des investissements et à une planification et une gestion améliorées.»

Le cadre prévoyait la vente d’une propriété appartenant au village de Manor Woods au district du parc, et un investissement dans Panfish Park à la fois par le district du parc et le village qui améliorerait l’apparence, augmenterait les commodités et réaménagerait le terrain de jeu, le communiqué indiqué.

“Étant donné le potentiel du district du parc à générer des économies d’échelle, sa capacité à rechercher des subventions et à gérer et entretenir efficacement les propriétés, il s’agit de l’agence la plus efficace pour gérer les actifs du parc”, a déclaré Franz. “En bref, il est dans l’intérêt de la communauté de transférer ces actifs dans le district du parc.”

Pour en savoir plus sur le projet au fur et à mesure de son développement, visitez www.glenellyn.org.