Achanta Sharath Kamal et Nikhat Zareen dirigeront l’Inde au défilé des athlètes des Jeux du Commonwealth

Bhandari, avec des médaillés d’or des équipes de lutte et d’haltérophilie également considérés. La décision finale a été prise par Mehta et Khanna. Le fait que les équipes de lutte et d’haltérophilie soient déjà parties pour l’Inde a également été pris en compte dans la dernière étape de la prise de décision.

Le président par intérim de l’AIO, Anil Khanna : « C’est avec grand plaisir que nous annonçons Achanta Sharath Kamal et Nikhat Zareen comme nos porte-drapeaux. Sharath a brillamment servi le tennis de table toutes ces années et ses médailles, dont une médaille d’or en double mixte, à Birmingham 2022 témoignent de la classe et de la qualité qu’il apporte au plus haut niveau ainsi que de sa longévité.

“Mme Zareen, championne du monde en titre et médaillée d’or de l’équipe indienne dans la catégorie boxe poids mouche léger à ces Jeux est l’un de nos meilleurs talents qui continue de se renforcer, inspirant de nombreuses personnes, y compris des jeunes filles en Inde.”

Le dernier jour, les navetteurs indiens ont possédé l’arène de badminton en remportant les trois titres proposés ce jour-là, tandis que le pagayeur Sharath Kamal a encore une fois rappelé à tout le monde sa classe et sa longévité impressionnante avec un spectacle impressionnant, alors que le pays terminait sa campagne CWG. avec 61 médailles pour terminer quatrième. On s’attendait à ce que Sindhu, Lakshya Sen et la formidable paire de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy se retrouvent sur la plus haute marche du podium, mais ce qui a fourni la cerise sur le gâteau, c’est le spectacle médaillé d’or de Sharat Kamal, 40 ans, contre un tout aussi bon adversaire à Liam Pitchford.

Cette performance a porté le nombre de médailles d’or de l’Inde à 22, soit quatre de moins que l’édition 2018, mais cette fois, le sport du tir était absent de la liste. Les tireurs avaient contribué sept médailles d’or dans les 66 médailles de Gold Coast, et compte tenu de cela, l’Inde a certainement fait un bon spectacle. Cependant, avec le martèlement 0-7 de l’équipe masculine de hockey par l’Australie, alors qu’au moins un combat animé était prévu, les Jeux se sont terminés sur une note quelque peu décevante.

Avant la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 d’aujourd’hui ; voici tout ce que vous devez savoir :

Quand aura lieu la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 ?

La cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 aura lieu le 8 août, lundi.

Où se tiendra la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 ?

La cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 aura lieu au Alexander Stadium de Birmingham.

À quelle heure commencera la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 ?

La cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 débutera à 23h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 ?

La cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 sera télévisée sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 ?

La cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 est disponible en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

