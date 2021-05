Acer Swift X emballe un processeur RTX 3050 Ti et Ryzen 5000

Les cartes graphiques discrètes restent une bizarrerie dans les ordinateurs portables ultra-portables, et au mieux, vous pouvez généralement vous attendre à l’une des cartes de base de la série MX de Nvidia. Ce n’est pas le cas dans le nouvel Acer Swift X, qui fourre en quelque sorte un Nvidia RTX 3050 Ti tout en gardant l’ordinateur portable global à la fois fin et léger.

Le 3050 Ti – ou un RTX 3050 ordinaire dans certains modèles – est associé aux processeurs de la série Ryzen 5000 d’AMD, avec le choix entre un Ryzen 5 5600U ou un Ryzen 7 5800U. 8 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage SSD complètent les spécifications de base impressionnantes.

Le dernier GPU pour ordinateur portable de Nvidia prend en charge des fonctionnalités telles que le lancer de rayons et le DLSS, bien qu’Acer ne présente pas le Swift X comme un appareil de jeu. Au lieu de cela, l’entreprise le considère comme un outil de productivité grand public pour les travailleurs et les créateurs en déplacement qui n’ont pas vraiment besoin de passer à la ligne de créateurs ConceptD d’Acer. Il tiendra également à certains jeux bien sûr, mais ne rivalisera pas avec le matériel dédié là-bas. Le 3050 Ti est en fin de compte un GPU de milieu de gamme, bien qu’il soit incroyablement puissant pour un ordinateur portable de cette taille, mais devrait toujours être capable de piloter des jeux modernes à 1080p – bien que l’ajout de lancer de rayons dans le mélange réduira probablement un peu les fréquences d’images. Si vous avez besoin de plus que cela, considérez le tout nouveau Predator Triton 500 SE, qui contient des spécifications plus puissantes tout en évitant l’esthétique stéréotypée du joueur.



Le matériel interne est d’autant plus impressionnant compte tenu de la taille même du Swift X, qui représente le début d’une nouvelle ligne dans le portefeuille d’ultrabooks Swift d’Acer. Comme les autres ordinateurs portables Swift, cela donne la priorité à la portabilité. Le châssis en aluminium ne mesure que 17,9 mm d’épaisseur et l’ordinateur portable entier pèse 1,39 kg (3,06 lb), ce qui le rend léger, même selon les normes des ordinateurs portables de 14 pouces. Il est disponible en trois couleurs: bleu, or et or rose, bien que les trois aient la même finition argentée sur le corps principal. Vous devrez l’éclairage vert d’Acer surpasser nos photos. En personne, cela ne semble pas aussi haut de gamme que la ligne XPS de Dell ou le MateBook X de Huawei – il est un peu moins raffiné, avec moins de design élégant que l’un ou l’autre – mais cela représente également environ la moitié du prix de l’un ou l’autre, donc il y a ça .



Malgré la taille, il y a encore beaucoup de ports, avec deux emplacements USB-A, un HDMI pleine taille, une prise casque, un emplacement de verrouillage et USB-C – bien que ce dernier ne soit malheureusement pas utilisé pour le chargement, avec un dédié séparé port d’alimentation. S’il y a une autre faiblesse majeure ici, c’est l’affichage, à 1080p et IPS – sans parler d’un rapport d’aspect 16: 9 – semble assez basique. Les créatifs vont probablement déplorer le manque de résolution 4K ou OLED, tandis que les joueurs pourraient préférer les panneaux de taux de rafraîchissement plus élevés que l’on trouve sur la plupart des ordinateurs portables de jeu. D’un autre côté, peu d’ordinateurs portables dotés de ces spécifications d’affichage sont livrés dans ce portable et léger. Ou aussi abordable, comme avec un prix de départ de 899 £ / 899 $ lors de son lancement cet été, le Swift X est une offre étonnamment compétitive de puissance portable pour rivaliser avec les meilleurs ordinateurs portables de 2021. Acer a annoncé le Swift X dans le cadre de la conférence de presse mondiale d’aujourd’hui, parallèlement à la révélation de sa nouvelle technologie SpatialLabs: une 3D sans lunettes intégrée à un écran d’ordinateur portable, conçue pour les modélisateurs et les concepteurs 3D.