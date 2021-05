Acer Predator Triton 500 SE gère à la fois les jeux et le travail de bureau

Acer tente de suivre une ligne délicate avec le Predator Triton 500 SE: un ordinateur portable de jeu de 16 pouces de taille normale qui peut suivre le rythme des derniers jeux AAA mais aussi survivre à une journée de travail.

Le Triton 500 SE suit les traces du récent Triton 300 SE de 14 pouces et partage le langage de conception de cette machine: aluminium élégant et brossé avec un petit logo Predator sur le couvercle et quelques indications – autres que sa taille – il est conçu pour les jeux. .

Il existe un clavier rétroéclairé RVB à 3 zones, mais c’est le seul élément évident: l’idée est qu’il s’agit d’une machine qui n’aurait pas l’air trop déplacée dans un bureau ou un café. Si quoi que ce soit, le problème est qu’Acer est allé trop loin – je serais la dernière personne à manquer l’esthétique du joueur, mais j’aimerais voir une ou deux touches de plus pour aider à élever cet équipement de bureau terne.

Bien sûr, l’esthétique n’est pas le seul obstacle à l’introduction quotidienne d’un ordinateur portable de jeu au bureau. La 500 SE est toujours assez grande – elle doit être adaptée au système de refroidissement Vortex Flow à trois ventilateurs d’Acer si rien d’autre – mais à 19,9 mm, elle pourrait être plus mince que ce à quoi vous vous attendiez. À environ 2,5 kg (5,5 lb), il n’est pas léger non plus, mais il semble assez léger pour le glisser dans un sac à dos sans trop de problèmes.







L’autonomie de la batterie est l’autre faiblesse traditionnelle de l’ordinateur portable de jeu, et c’est ici qu’Acer a vraiment excellé. Il affirme que le Triton 500 SE peut fonctionner jusqu’à 12 heures de temps de travail. Bien sûr, il ne jouera pas à des jeux aussi longtemps, mais il devrait durer une journée de travail complète lorsque vous en avez besoin et être prêt à jouer lorsque vous rentrez chez vous.

En ce qui concerne les jeux, les spécifications devraient fournir les performances nécessaires. Vous pouvez le spécifier avec jusqu’à un Core i9 – la dernière série Tiger Lake H de 11e génération, bien sûr – avec un Nvidia GeForce RTX 3070 ou 3080.

Les meilleurs SKU vont même jusqu’à 64 Go de RAM et 4 To de stockage, et vous pouvez obtenir à la fois des ports Wi-Fi 6E et deux ports Thunderbolt 4 pour la connectivité – ainsi qu’un bouton Turbo pour tout mettre en place pour des performances pures.







Il existe quelques options d’affichage, notamment une mini-LED de 165 Hz ou un IPS de 240 Hz avec une couverture de couleur DCI-P3 à 100% et un taux de réponse de 3 ms. Quoi qu’il en soit, le panneau 16 pouces a un rapport hauteur / largeur 16:10 – un autre clin d’œil aux aspirations bureautiques de la 500 SE, car le rapport hauteur / largeur légèrement plus élevé est mieux adapté à la productivité.

Parallèlement au Triton 500 SE, Acer a également révélé un Predator Helios 500 mis à jour avec des puces Intel de la série H, jusqu’à un RTX 3080 et des options d’affichage de 17 pouces, y compris un panneau Mini-LED 4K 120Hz ou un IPS FHD 360Hz.

Le Triton 500 SE sera disponible en Amérique du Nord à partir de juin et en Europe à partir de juillet, avec des prix à partir de 1 749 $ / 1 999 €. L’Helios 500 retourne le script, arrivant en Amérique du Nord en août mais atteignant l’Europe le mois prochain – il commence à partir de 2499 $ / 2499 €.

Si le nouveau Triton semble toujours trop gros et encombrant pour vous, Acer a également annoncé le Swift X, un ultrabook de 14 pouces beaucoup plus portable mais qui se trouve toujours dans le tout nouveau RTX 3050 Ti de Nvidia. Pendant ce temps, la ligne de créateurs ConceptD de la société a dévoilé de nouveaux ordinateurs portables de la série H aux côtés de quelque chose de beaucoup plus inhabituel: un prototype d’ordinateur portable 3D appelé SpatialLabs, destiné aux modélisateurs et concepteurs 3D.