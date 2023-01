Acer lance de nouveaux ordinateurs portables de jeu avec des écrans allant jusqu’à 18 pouces

Acer a rafraîchi ses ordinateurs portables de jeu pour 2023, avec des mises à niveau de sa gamme haut de gamme Predator Helios, ainsi que la gamme Nitro plus abordable.

Tech Advisor a eu un premier aperçu des nouveaux ordinateurs portables, ainsi que des nouveaux modèles Swift.

Les trois gammes sont équipées des 13 dernièrese Processeurs Intel Core de génération avec GPU NVIDIA GeForce RTX série 40.

Si vous recherchez un ordinateur portable pour des sessions de jeu très longues et que vous avez besoin d’un appareil qui est heureux d’être poussé à ses limites, alors la gamme Predator Helios est celle à regarder. Vous pouvez opter pour le Predator Helios 16 ou 18 – ce dernier est la plus grande version – avec un écran de 18 pouces – de la famille jusqu’à présent.

Acer

Vous obtenez jusqu’à 32 Go de RAM et un SSD de 2 To, offrant de l’espace pour installer plusieurs des plus grands titres du marché. Les ordinateurs portables sont disponibles avec une gamme d’écrans, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 260 Hz et l’option d’un panneau mini-LED.

Côté processeur, vous pouvez choisir entre un processeur Intel i9 ou i7 HX, avec jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 4080 GPU. Ces GPU utilisent l’architecture NVIDIA Ada Lovelace, avec un meilleur ray tracing, des images de meilleure qualité avec DLSS 3 et une latence améliorée par rapport aux GPU de la série RTX 30.

Pour rester au frais, les Predator Helios 16 et 18 sont équipés de ventilateurs métalliques AeroBlade 3D de 5e génération et de caloducs vectoriels de forme rectangulaire pour un transfert de chaleur optimisé.

En plus du clavier RVB personnalisable (qui offre une personnalisation par touche) et d’une barre lumineuse RVB à l’arrière, des bouches d’aération amovibles peuvent être peintes de n’importe quelle couleur, ce qui rend les ordinateurs portables plus uniques. Les pièces de rechange sont incluses dans la boîte, vous pouvez donc avoir quelques options à votre disposition.

Si vous êtes plutôt un joueur occasionnel et que vous ne pouvez pas justifier de dépenser beaucoup pour le Predator Helios, alors les Nitro 16 et 17 sont des options plus appropriées.

Pour le contexte, les prix Predator Helios commencent à partir de 1 899 £ / 1 699 $ / 2 399 € et seront mis en vente en février, tandis que la gamme Nitro sera disponible à partir de mai, avec des prix à partir de 1 299 £ / 1 199 $ / 1 499 €.

Hannah Cowton / Fonderie

Comme vous l’avez peut-être deviné, les options sont un écran 16 pouces ou 17,3 pouces avec une résolution allant jusqu’à Quad HD et des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz. Vous aurez beaucoup d’espace pour stocker vos jeux car, encore une fois, il y a l’option d’un SSD de 2 To. Vous obtenez un mois de Xbox Games Pass ou PC Game Pass pour diffuser des titres depuis le cloud – une offre également disponible avec les ordinateurs portables Predator.

Le Nitro propose également un clavier éclairé RVB personnalisable – bien que seul le Nitro 17 dispose d’un contrôle à 4 zones. L’ordinateur portable présente des accents roses et bleus qui reproduisent la forme du tout nouveau logo ‘N’ Nitro. Là où le Predator plus cher a un châssis en métal, le Nitro se contente de plastique.

Un porte-parole d’Acer a déclaré que l’équipe optait pour un design moins agressif avec le Nitro, et en tant que personne qui n’est pas fan de l’apparence de vaisseau spatial de nombreux ordinateurs portables de jeu, je pense qu’ils ont bien réussi. Cependant, un juste avertissement : le Nitro n’est pas un poids plume, et le Predator non plus. L’économie de poids n’était pas le but ici.

Acer

Pour rester au frais, les Nitro 16 et 17 sont équipés de deux ventilateurs, de quatre sorties de ventilateur et de graisse thermique en métal liquide. L’audio devrait également être impressionnant, avec l’inclusion du logiciel audio DTS:X Ultra.

Si vous souhaitez voir à quoi ressemble la concurrence, consultez notre tour d’horizon des meilleurs ordinateurs portables de jeu.