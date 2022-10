Acer K3 (K273) avis : Moniteur 27 pouces économique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Très abordable

Contraste solide et couleurs de tous les jours

Apparence décente Les inconvénients Ajustement limité

Haut-parleurs minuscules

Pas assez précis pour un travail créatif Notre avis L’Acer K3 K273 a suffisamment de contraste et de couverture de couleurs pour gérer les tâches informatiques quotidiennes, du travail basé sur un navigateur aux applications de bureau, et l’esthétique décente et le prix bas en font une option quotidienne abordable pour la plupart des gens. Il a cependant ses limites.

Le moniteur Acer K3 K273 tente d’apporter de la qualité à un large éventail de scénarios quotidiens malgré son prix incroyablement bas de 169 $ aux États-Unis et de 159 £ au Royaume-Uni.

Un rapide coup d’œil à la fiche technique révèle que vous obtenez une quantité décente de matériel pour un prix modique. La diagonale de 27 pouces est assez grande pour s’adapter à la plupart des situations classiques de la maison, du bureau et de la chambre. À l’intérieur, l’Acer propose la technologie IPS, un taux de rafraîchissement de 75 Hz et même des haut-parleurs intégrés.

Notre budget actuel préféré est le BenQ BL2780T, qui est un rival de 27 pouces qui coûte actuellement 320 $ aux États-Unis et 221 £ au Royaume-Uni en raison d’augmentations de prix importantes depuis son lancement en 2019. L’Acer K3 K273 peut-il rivaliser avec son ancien et rival plus cher – et gagner une place sur notre meilleur graphique de surveillance ?

Conception et construction

Simple mais attrayant

Lumière pour un panneau de 27 pouces

Ajustement limité

Le faible coût d’Acer signifie que ce panneau n’est pas accrocheur, mais il ne va pas dans l’autre sens et arrive avec un look moche non plus. Sa base est une courbe douce et discrète de plastique noir brillant avec une partie avant mate, et autour de l’écran, la lunette est à peine plus épaisse que celle du BenQ.

Acer associe son look intermédiaire à un poids de 4,5 kg. C’est incroyablement léger pour un panneau de 27 pouces, et c’est environ 2 kg de moins que le BenQ. Si vous avez des problèmes de mobilité ou si vous voulez simplement déplacer l’Acer à différents endroits, c’est une aubaine.

Mike Jennings / Fonderie

Le K3 est également facile à construire. Le support s’enclenche simplement à l’arrière de l’écran à l’aide d’un mécanisme sans outil, et la base se fixe à l’aide d’une vis sans outil.

Bien que le moniteur soit facile à déployer, il est moins utile dans certains autres domaines pratiques. Il a un mouvement d’inclinaison de 20 degrés vers l’arrière et vers l’avant et prend en charge le montage VESA de 100 mm, mais c’est tout pour le réglage. Le BenQ offre plus de mouvement d’inclinaison ainsi qu’un pivotement gauche et droit, des pivots à 90 degrés et un réglage en hauteur de 140 mm.

L’Acer K3 ne convient pas si vous voulez un panneau avec une polyvalence de mouvement.

Mike Jennings / Fonderie

La qualité de construction n’est pas brillante non plus : il est trop facile de déplacer l’arrière en plastique et l’écran a une flexibilité notable. Ce n’est pas ruineux si vous voulez qu’un écran soit simplement assis sur votre bureau, mais ce n’est pas idéal pour un redéploiement fréquent.

L’Acer n’est peut-être pas en concurrence avec le BenQ pour les options de réglage et la qualité de construction, mais le K273 est léger, a l’air décent et il est facile à construire — pour 169 $/159 £, c’est à peu près tout ce que tout le monde peut demander.

Spécifications et fonctionnalités

Résolution Full HD

75Hz

AMD FreeSync

L’Acer 27 pouces a une résolution Full HD (1920 x 1080), ce qui est tout à fait conventionnel à ce prix. Si vous regardez attentivement, vous pouvez certainement voir les pixels individuels, mais ils ne sont pas assez grands pour être gênants et la résolution est suffisamment élevée pour fournir un espace décent pour les charges de travail quotidiennes.

La technologie IPS à l’intérieur devrait aider Acer à fournir une qualité de couleur décente, mais cette spécification n’offre aucune surprise. Il a une couleur 8 bits plutôt qu’une couleur 10 bits, de sorte que vous n’obtenez pas la profondeur que vous trouverez sur des moniteurs plus chers, et le revêtement mat maintient les reflets irritants à distance. Le K3 dispose également d’AMD FreeSync avec un taux de rafraîchissement maximal à 75 Hz.

Si la mention d’AMD FreeSync a réveillé les ambitions de jeu, ne vous laissez pas emporter. Ce taux de rafraîchissement de 75 Hz est à peine supérieur au 60 Hz que vous trouverez même sur l’écran le moins cher, et il rend les animations quotidiennes un peu plus fluides mais n’offre pas de gros boost dans les jeux. Cet écran convient uniquement aux jeux occasionnels, aux esports d’entrée de gamme et aux titres solo grand public.

Mike Jennings / Fonderie

À l’arrière, vous trouverez une entrée HDMI à côté d’une prise VGA — un port archaïque qui pourrait encore s’avérer utile avec du matériel ancien ou d’entrée de gamme. Il y a aussi une prise audio. Il n’y a pas d’options USB ou DisplayPort ici, cependant, et les haut-parleurs sont épouvantables – trop silencieux et très fins.

Un joystick et un trio de boutons à l’arrière naviguent sur l’affichage à l’écran d’Acer. Le menu est basique, il répond lentement et les boutons sont raides, mais vous pouvez toujours facilement contourner cet OSD pour ajuster les paramètres d’image grand public.

En termes de spécifications d’affichage, il y a très peu de choses entre l’Acer et le BenQ plus cher, du moins sur le papier – le BenQ dispose également d’un écran IPS 1080p avec couleur 8 bits, et son taux de rafraîchissement légèrement plus lent de 60 Hz ne fera aucune différence dans utilisation dans le monde réel. Mais le BenQ a DisplayPort à côté de ses options de réglage supplémentaires et d’une qualité de construction plus robuste.

Qualité d’affichage

D’accord luminosité

Bon contraste

Couleur de tous les jours

Hors de la boîte, l’Acer a atteint un niveau de luminosité de 204 nits, ce qui est raisonnable pour une utilisation quotidienne à la maison et au bureau s’il n’y a pas de source de lumière particulièrement forte, et ce chiffre a été associé à un point noir de 0,2 nits – un autre bon résultat qui crée des zones suffisamment sombres dans les photos et les vidéos.

Ces chiffres se combinent pour un rapport de contraste de 1 020:1. C’est un bon chiffre pour n’importe quel panneau IPS abordable, et cela signifie que l’Acer peut gérer les tâches quotidiennes avec une profondeur et un dynamisme raisonnables – les sites Web, les applications Office et les fichiers multimédias de tous les jours auront tous l’air décents.

Le Delta E moyen de 4,09 est médiocre et le panneau a rendu 84,4 % de la gamme de couleurs sRGB. Ces résultats sont bons pour un usage quotidien et garantissent que cet écran produira la plupart des nuances nécessaires aux situations quotidiennes avec une précision acceptable.

Mais ce n’est pas assez bon en termes d’étendue ou de précision pour gérer les charges de travail créatives sensibles aux couleurs, et le BenQ est nettement meilleur, avec un rendu sRGB plus large et une précision supérieure.

Mike Jennings / Fonderie

Il existe d’autres domaines où l’Acer abordable ne peut rien gérer au-delà des tâches de base. Sa force de rétroéclairage a chuté de 20 % sur le bord droit et était presque aussi mauvaise ailleurs. Cela n’entrave pas l’utilisation quotidienne, mais cela signifie que cet écran n’a pas l’uniformité pour le travail créatif. Ne cherchez pas non plus d’aide dans les modes d’écran alternatifs : le mode sRGB offre une amélioration mineure du Delta E, mais le reste ajuste principalement le niveau de luminosité sans aucune autre amélioration.

Si vous souhaitez utiliser cet écran pour les tâches informatiques quotidiennes, vous n’aurez pas besoin de jouer avec les paramètres et les modes d’affichage. Hors de la boîte, l’Acer est acceptable, mais si vous avez besoin d’un écran pour la création de contenu, vous devrez dépenser plus.

Et, si vous voulez jouer à des jeux sur ce panneau, tenez-vous en aux jeux occasionnels, lents ou à un joueur plutôt qu’aux eSports – l’Acer a des images fantômes notables et le taux de rafraîchissement de 75 Hz n’est pas assez bon pour garantir un gameplay net, avec beaucoup trop flou évident partout.

Prix ​​et disponibilité

L’Acer a peut-être ses défauts, mais il est toujours parfaitement utilisable pour un usage quotidien au bureau et à la maison et est l’un des panneaux IPS 27 pouces les plus abordables que vous trouverez n’importe où : il coûte 169,99 $ aux États-Unis et 159,99 £ au Royaume-Uni d’Acer et Amazone, bien qu’à un prix gonflé. Si vous souhaitez acheter l’Acer, recherchez le numéro de modèle UM.HX3EE.006.

Notez qu’il existe également un K3 K243 qui est un modèle plus petit de 23,8 pouces à 119,99 £ au Royaume-Uni.

L’Acer est beaucoup moins cher que le BenQ, qui coûte 221 £ au Royaume-Uni et 320 $ aux États-Unis. Cet écran peut avoir plus d’options de réglage, une meilleure qualité de construction et une gamme de couleurs plus large, mais beaucoup de gens n’ont tout simplement pas besoin de ces fonctionnalités dans un écran de tous les jours – donc opter pour l’Acer est un bon moyen d’économiser de l’argent rapidement.

Une autre option abordable est le Huawei MateView SE qui est livré avec un choix de support et des prix à partir de 139,99 £ mais il n’est pas disponible aux États-Unis.

Consultez notre tableau des meilleurs moniteurs pour plus d’options.

Verdict

L’Acer K3 K273 n’a pas la qualité des couleurs, la couverture de gamme ou la capacité de taux de rafraîchissement pour bien fonctionner avec des tâches de création de contenu plus exigeantes ou les derniers jeux rapides, mais il a le contraste et les couleurs pour faire des tâches informatiques conventionnelles avoir l’air décent.

Combinez cela avec sa diagonale de 27 pouces, son look décent et son prix bas, et vous obtenez un écran quotidien solide comme le roc.

Regardez ce BenQ plus cher et des alternatives similaires si vous voulez de meilleures couleurs ou plus d’ajustement, mais pensez à l’Acer K3 K273 si vous avez besoin de performances solides au quotidien sans dépenser beaucoup d’argent.

