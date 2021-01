Acer a lancé un trio de véritables casques sans fil en Inde. Le modèle premium se vend sous la marque Gateway, les deux autres portent la marque Acer. Ils sont en vente maintenant sur Amazon et Flipkart.

Ce que les trois modèles ont en commun (au-delà du fonctionnement sans fil), c’est que leurs étuis de charge permettent jusqu’à 28 heures d’écoute totale. En dehors du boîtier, les têtes peuvent durer jusqu’à 4 heures en une fois, ajoute encore 24 heures. La recharge des étuis prend une heure et demie.

Le Gateway TWS (GAHR012) est l’offre premium au prix de 3500 CNY. Ils disposent de pilotes de 9 mm et d’une connectivité Bluetooth 5.0. Ceux-ci sont chargés via leur port USB-C.











Gateway TWS (GAHR012) avec Bluetooth 5.0, pilotes 9 mm et un port USB-C

Les deux modèles TWS de marque Acer coûtent 2 500 INR et ont un design très similaire. Là où ils diffèrent, c’est la façon dont ils sont facturés. Le modèle GAHR011 a un câble USB-C et un câble USB-A intégrés, de sorte qu’il peut être branché sur un port de type C ou de type A pour charger. Fait intéressant, la partie inférieure est une sorte de quai et peut être retirée pour prendre moins de place dans votre poche.











Acer TWS (GAHR11) avec Bluetooth 5.1, pilotes 8 mm, câbles USB-C et USB-A

Le GAHR010 fait la différence et dispose d’un câble USB-A à bord, ainsi que d’un port USB-C. Cela signifie que vous pouvez utiliser le câble USB-C avec lequel vous chargez votre téléphone. D’autre part, le modèle 011 peut être branché sur une banque d’alimentation (ou même votre téléphone) pour se recharger sans avoir besoin d’un câble.











Acer TWS (GAHR10) avec Bluetooth 5.1, pilotes 8 mm, port USB-C et un câble USB-A

Le 010 et le 011 ont tous deux des pilotes de 8 mm et la nouvelle prise en charge de la norme Bluetooth 5.1. Cela ne revient pas à grand-chose car aucun des casques ne prend en charge aptX ou LDAC, pas de multipoint non plus (c’est-à-dire que vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul appareil à la fois).

Tous les trois pèsent au total 50 g avec leur étui, bien que les têtes des 010 et 011 soient plus volumineuses que les passerelles de type AirPod. En outre, les trois modèles partagent une classification IPX4 (c’est-à-dire la résistance à la transpiration).

Voici à nouveau les prix avec des liens vers Amazon et Flipkart: