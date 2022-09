Acer Chromebook Spin 714 : le Chromebook haut de gamme à battre

Acer avait l’un des meilleurs Chromebooks disponibles en 2021 avec le Spin 713, et maintenant il répète ce succès avec le Chromebook Spin 714. Le deux-en-un premium ne s’éloigne pas loin de son prédécesseur en termes de ce qu’il offre, mais Acer a apporté quelques modifications pour rester compétitif. Et tandis que Chromebook Elite Dragonfly de HP est un cran au-dessus du Spin 714 dans la conception et les fonctionnalités, l’Acer est une bien meilleure valeur et il a également légèrement surpassé le HP, c’est pourquoi il a décroché notre prix Editors ‘Choice.

Comme Excellentes performances, longue durée de vie de la batterie

Stylet USI ancrable

Webcam 1080p

Construction durable N’aime pas Petit pavé tactile

Pas de fente microSD

Pour le Spin 714, Acer est passé d’un écran tactile de 13,5 pouces, 2 256 x 1 504 pixels avec un rapport d’aspect de 3: 2 à un écran tactile 16:10 de 14 pouces, 1 920 x 1 200 pixels. C’est une résolution inférieure, mais cette fois-ci, elle a une couverture de gamme de couleurs 100 % sRGB. L’écran est également raisonnablement lumineux, bien que vous combattiez toujours les reflets à l’extérieur.

Bien que je préfère l’aspect 3: 2 pour la productivité et l’utilisation du stylet, l’écran du 714 vous offre toujours un espace vertical supplémentaire pour travailler par rapport à un écran large 16: 9, et il semble globalement plus équilibré, se glissant plus facilement dans un sac à dos. Et pour ceux qui veulent l’utiliser pour prendre des notes, dessiner un plan d’étage ou l’utiliser comme tableau blanc numérique, Acer a caché un stylet USI fin sous le bord avant gauche de ce Chromebook.

Josh Goldman/Crumpe



Le Spin 714 est destiné aux travailleurs hybrides, aux étudiants et aux enseignants et à tous ceux qui recherchent un Chromebook plus puissant pour la productivité. En tant que tel, ce n’est pas le design le plus intéressant, mais il est construit plus solidement que les modèles moins chers. L’écran est recouvert de verre Gorilla antimicrobien pour une durabilité accrue et le corps en aluminium renforcé est testé Mil-Spec (MIL-STD-810H) pour une protection contre les chutes mineures, les vibrations, la pluie, la poussière, les hautes et basses températures et l’humidité. Le corps renforcé pourrait être au moins partiellement responsable de son poids de 3 livres, qui n’est lourd que par rapport aux Chromebooks plus petits et moins chers.

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) Prix ​​tel que revu 729 $ Taille/résolution d’affichage Écran tactile 14 pouces, 1 920 x 1 200 CPU Intel Core i5-1235U à 1,7 GHz Mémoire ‎8 Go LPDDR4X Stockage Disque SSD PCIe NVMe de 256 Go Connexions Thunderbolt 4 USB-C (x2), USB-A, sortie HDMI 2.0, prise audio combinée 3,5 mm La mise en réseau Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 Système opérateur ChromeOS/Android 11 ASC Juin 2030

La configuration que j’ai testé est actuellement le seul modèle disponible et . Il n’est pas encore disponible au Royaume-Uni ou en Australie, mais le prix se convertit en environ 640 £ ou 1 090 AU $. Lors de son lancement en mai, Acer a déclaré qu’une configuration haut de gamme devait être disponible avec jusqu’à un processeur Intel Core i7-1260P, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à un SSD PCIe NVMe Gen 4 de 512 Go, mais ce n’est pas encore disponible. . Pour la plupart des utilisateurs, cependant, la configuration que j’ai testée sera plus que suffisante.

Josh Goldman/Crumpe



L’Acer Chromebook Spin 714 est certifié Intel Evo, ce qui signifie qu’il répond à certaines normes de performances, d’autonomie de la batterie (jusqu’à 10 heures dans ce cas), de réactivité et de connexions sans fil et filaires, entre autres. Le Spin 714 n’a montré aucun signe de ralentissement dans le cadre d’une utilisation régulière de la productivité – Microsoft Office PWA, Chrome, Slack, retouche photo de base avec Photoshop Express – ainsi que des divertissements comme les jeux en nuage et Android et la vidéo en streaming. La durée de vie de la batterie de notre test de vidéo en streaming était également excellente, d’une durée de 13 heures et 38 minutes.

Josh Goldman/Crumpe



Pour compléter les fonctionnalités haut de gamme, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2, deux ports Thunderbolt 4 (un de chaque côté pour une charge et une station d’accueil pratiques), un clavier rétroéclairé confortable et une webcam Full HD avec obturateur de confidentialité. La webcam et les haut-parleurs sont bien meilleurs que sur un Chromebook typique, donc si vous passez beaucoup de temps sur Zoom, Teams et Meet, vous serez satisfait de ce qui est intégré ici. Et les ventilateurs sont restés silencieux, même sous charge. Vraiment la seule déception est le touchpad et c’est simplement à cause de sa taille. Il fonctionne très bien, mais il est étrangement petit.

À l’heure actuelle, l’Acer Chromebook Spin 714 est l’un des meilleurs Chromebooks de productivité disponibles. Il est peut-être un peu boutonné en ce qui concerne sa conception générale, mais il est conçu pour durer. Sinon, vous bénéficiez de performances et d’une autonomie de batterie exceptionnelles, d’un bon écran, d’un stylet ancrable et de solides fonctionnalités de connectivité et de conférence. Il est même disponible à un prix raisonnable si vous l’obtenez en solde. Mais tout le monde n’a pas besoin de tout cela dans un Chromebook, et il existe des options plus abordables sur notre liste des meilleurs Chromebooks. Qui comprend Chromebook Spin 513 d’Acerqui est une version sans ventilateur du Spin 713 avec le même écran tactile de 13,5 pouces, 2 256 x 1 504 pixels avec un rapport d’aspect de 3:2.