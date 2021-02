Acer Aspire 7 mis à jour avec le processeur AMD Ryzen 5 en Inde: prix, spécifications et disponibilité

Le fabricant de PC taïwanais Acer a rafraîchi son ordinateur portable Acer Aspire 7 avec la série AMD Ryzen 5000 pour le marché indien. Le nouvel Acer Aspire 7 mis à jour a été lancé avec un écran de 15,6 pouces avec des bordures minces sur les côtés, permettant un rapport écran / corps de 81,61%. L’Acer Aspire 7 a été au prix de Rs 54 990 et a été rendu disponible dans une seule option de couleur noir charbon. L’ordinateur portable a été rendu disponible à l’achat sur Flipkart et est livré dans une seule configuration de RAM et de stockage.

L’Acer Aspire 7 mis à jour fonctionne sur Windows 10 préinstallé. Il dispose d’un écran IPS Full HD de 15,6 pouces qui a une finition mate qui facilite l’utilisation de l’ordinateur portable dans une pièce bien éclairée. L’ordinateur portable est alimenté par le processeur Ryzen 5 5500U d’AMD cadencé à 2,10 GHz, associé à 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage SSD PCIe. Il n’y a pas de lecteur optique sur le nouvel Acer Aspire 7. Les tâches graphiques sur l’Acer Aspire 7 sont effectuées par un GPU Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire GDDR6.

Les options de connectivité sur Acer Aspire 7 incluent un port Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, un port USB 2.0 et un port HDMI. Il y a deux haut-parleurs stéréo pour l’audio et le clavier est rétroéclairé. L’Acer Aspire 7 offrirait 10 heures d’autonomie.

Acer avait, en octobre de l’année dernière, mis à jour sa gamme d’ordinateurs portables Acer Swift, Acer Spin et Acer Aspire avec les processeurs Intel Core de 11e génération.