Le deuxième jour du CES 2021 a vu deux entreprises s’associer pour certaines des annonces les plus intéressantes de l’événement entièrement numérique à ce jour. Mais ce n’est pas l’une de ces versions en édition limitée d’un produit déjà disponible – bien au contraire.

Vous avez peut-être vu que les nouvelles puces pour ordinateurs portables Ryzen série 5000 d’AMD viennent de sortir, et voici quelques-uns des premiers appareils sur lesquels elles fonctionneront. Les nouveaux ordinateurs portables Aspire 5 et Aspire 7 d’Acer, ainsi que le matériel de jeu Nitro 5 mis à jour, seront tous alimentés par le nouveau silicium de la société américaine.

La série Ryzen 5000 est livrée avec de grandes revendications de performances, y compris être « les meilleurs processeurs au monde pour les ordinateurs portables fins et légers ». Les benchmarks semblent certainement impressionnants, mais nous réserverons un jugement sur leur qualité jusqu’à ce que nous puissions tester un appareil pendant une période prolongée.

Sur les appareils, à commencer par l’Aspire 5. C’est le plus abordable des nouveaux ordinateurs portables Acer pour passer à un chipset Ryzen 5000, mais la société n’a pas spécifié exactement lequel. Cependant, il existe de nombreuses spécifications plus impressionnantes, notamment les GPU RX 640 d’AMD, un pare-chocs de 24 Go de RAM et un choix entre jusqu’à 1 To de stockage SSD ou 2 To sur disque dur. Du côté de l’écran, l’Aspire 5 fait basculer un écran Full HD de 15,6 pouces avec une technologie intégrée pour réduire l’émission de lumière bleue.

Il existe un port USB-C pour le chargement et le transfert de données, ainsi que le Wi-Fi 6 et plusieurs modes de refroidissement intégrés à la conception. Acer dit que cela est destiné aux blogueurs, photographes et étudiants, bien que ces spécifications suggèrent qu’il sera capable de nombreuses tâches exigeantes.

Pour des composants internes encore plus robustes, pensez au nouvel Aspire 7. Les puces Ryzen 5000 se combinent ici avec une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, tout en augmentant la RAM jusqu’à un maximum de 32 Go. Il dispose des mêmes options de stockage SSD (jusqu’à 1 To) et d’un écran FHD de 15,6 pouces, avec des cadres minces lui donnant un rapport écran / corps impressionnant de 81,61%.







Image: Acer



La conception comprend également plusieurs modes de refroidissement, avec une pression rapide sur les touches Fn et F vous permettant d’alterner entre les modes de ventilateur silencieux, normal ou de performance.

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable de jeu, le nouvel Acer Nitro 5 pourrait être une excellente option. Disponible dans des tailles d’écran de 15,6 pouces et 17,3 pouces, vous pouvez choisir entre un panneau Full HD avec un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz ou un écran QHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Acer n’a pas précisé quelles puces Ryzen 5000 seront disponibles, mais elles seront combinées avec un GPU discret Nvidia GeForce sur tous les modèles. Il existe également un nouveau modèle Nitro 5 avec des puces Intel de 11e génération, mais le taux de rafraîchissement atteint 144 Hz.

L’appareil est immédiatement reconnaissable en tant que matériel de jeu, avec un design imposant, des haut-parleurs puissants et un clavier RVB personnalisable. Il est également loin d’être léger, à 2,2 kg sur le modèle 15 pouces et 2,5 kg pour la version 17 pouces – mais cela semble être un choix de conception conscient. Sa taille signifie également que le Nitro 5 dispose d’une sélection impressionnante de ports, avec 3 USB-A et 1 USB-C reliés par une prise casque 3,5 mm et des ports HDMI et Ethernet pleine taille. Ce dernier permet une fonctionnalité connue sous le nom de Killer Ethernet, où le jeu peut tirer parti de la connexion filaire tandis que tous les autres processus utilisent le Wi-Fi 6 intégré.







Image: Acer



Ceux qui recherchent un ordinateur portable de jeu plus portable devraient envisager le nouveau Predator Triton 300 SE, qui est presque impossible à distinguer d’un appareil grand public ordinaire. Il est livré avec des processeurs Intel de 11e génération (i5 ou i7), jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD. Vous ne manquez pas des fonctionnalités de jeu dédiées comme un clavier RVB et Killer Wi-Fi 6, mais cet appareil ne pèse que 1,7 kg.

L’Aspire 5 démarrera à seulement 429,99 £ pour le modèle Ryzen 3, avec les variantes Ryzen 5 et Ryzen 7 à partir de 649,99 £ et 749,99 £ respectivement. La configuration unique d’Aspire 7 sera mise en vente à 699 £, tandis que le Predator Triton SE coûte 1399 £.

Pour le Nitro 5, les modèles AMD 15 pouces commenceront à 999 £, la version 17 pouces vous rapportant 1049 £. Les versions Intel sont également disponibles dans les modèles de spécifications inférieures, donc les variantes 15 pouces et 17 pouces à partir de 749 £ et 849 £ respectivement.

La plupart des appareils devraient être lancés au « début du deuxième trimestre », mais une date de sortie plus précise n’est pas encore connue.

Acer est régulièrement parmi les premiers à annoncer des appareils dotés des derniers processeurs, mais il ne faudra pas longtemps avant que de nombreux autres fabricants emboîtent le pas. Attendez-vous à ce que de nombreux nouveaux ordinateurs portables de la série Ryzen 5000 soient dévoilés dans les jours et semaines à venir.

L’un d’entre eux sera-t-il assez bon pour être considéré parmi les meilleurs ordinateurs portables du marché? Seul le temps nous le dira.