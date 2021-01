Les derniers ajouts de Chromebook dans la flotte d’Acer sont le Spin 511 et le Spin 512. Tous deux sont des convertibles 2-en-1 qui sont destinés au marché de l’éducation, mais vous pourrez également les récupérer pour un usage personnel. Les deux nouveaux ordinateurs portables sont alimentés par des chipsets Intel, sont livrés avec une connectivité Wi-Fi 6, offrent 8 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage eMMC.

Le Spin 511 contient un écran LCD IPS tactile de 11,6 pouces avec une résolution HD et un rapport hauteur / largeur 16: 9. Spin 512 augmente la taille à 12 pouces et offre une résolution HD + dans un rapport hauteur / largeur de 3: 2. Les deux nouveaux Chromebooks sont certifiés MIL-STD 810H pour résister à l’usure quotidienne en classe et offrent également des revêtements antimicrobiens pour écran et clavier.

Les chipsets qui alimentent les deux ordinateurs portables sont les N4500 et N5100 d’Intel, qui devraient assurer jusqu’à 10 heures d’autonomie. La sélection de port sur les deux comprend deux ports USB 3.2 Type-C ainsi que deux ports USB 3.2 Type-A standard à côté d’un emplacement microSD et d’un combo casque / micro.

Le Chromebook Spin 511 sera mis en vente en avril pour 400 $ / 369 € tandis que le modèle Spin 512 sera disponible à partir de mars pour 430 $ / 400 €.