Acer ajoute plus d’ordinateurs portables OLED avec les nouveaux Swift Go et Swift X

Il y aura beaucoup d’ordinateurs portables OLED cette année et Acer fait sa part pour que cela se produise. À CES 2023le fabricant de PC a annoncé quatre nouveaux modèles dans sa gamme Swift ultraportable et tous sauf un ont une option d’affichage OLED.

Acer a sorti deux ordinateurs portables OLED en 2022, le Swift 3 OLED de 14 pouces et le 16 pouces Bord rapide. Les nouveaux Swift Go 14 et 16 sont des ordinateurs portables fins et légers se situant quelque peu entre ces modèles en taille et en poids. Les modèles Swift Go sont alimentés par Processeurs Intel Core série U ou H de 13e génération. Le Go 14 sera également disponible avec les processeurs AMD Ryzen série 7000. Le Swift Go 16 dispose d’un écran OLED 16 pouces 3,2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le Swift Go 14 dispose d’un écran OLED 14 pouces 2,8K 90 Hz.

A lire aussi: Meilleurs ordinateurs portables de jeu du CES 2023 jusqu’à présent

Mis à part les écrans OLED, la conception et les fonctionnalités ressemblent à un ordinateur portable haut de gamme assez standard pour le travail, l’école ou la maison. Cela inclut une webcam 1440p avec des fonctionnalités de visioconférence améliorées telles que la réduction du bruit AI, le flou d’arrière-plan et le cadrage automatique.

Acer



Si ceux-ci sonnent bien mais que vous souhaitez que le Go 14 pouces soit livré avec une option graphique discrète, Acer a le Swift X 14. Il est légèrement plus gros et plus lourd que le Swift Go 14 mais vous donne la possibilité d’utiliser les GPU Nvidia GeForce RTX 3050 ou 4050. . Il est uniquement Intel avec des processeurs Intel Core série H de 13e génération. Il sera proposé avec le même écran OLED 14 pouces 2,8K que le Swift Go 14.

L’attraction OLED est compréhensible. Les couleurs sont éclatantes, les angles de vision sont plus larges et le contraste et la luminosité sont excellents. Vu côte à côte avec un écran LCD d’ordinateur portable moyen, vous pouvez facilement voir la différence de qualité. Cependant, ils augmentent généralement le coût d’un ordinateur portable et, peut-être plus important encore, ils nuisent à la durée de vie de la batterie.

A lire aussi: Les 10 plus grandes révélations du CES 2023 : d’un écran à changement de forme à un trackpad invisible

Cependant, pour ceux qui sont préoccupés par la durée de vie de la batterie, les Swift Go 14 et 16 et le Swift X 14 seront disponibles avec des options LCD. Ou vous pouvez choisir le nouveau Swift 14 avec un écran LCD tactile WQXGA (2 560 x 1 600) ou WUXGA (1 920 x 1 200) recouvert de verre Gorilla antimicrobien. Il fonctionnera également Processeurs Intel Core série H de 13e générationil pèse 2,6 livres (1,2 kilogramme) et est livré avec d’autres fonctionnalités haut de gamme du Swift Go comme les ports Thunderbolt 4 USB-C et une webcam 1440p.

Le Swift 14 devrait être disponible en mars à partir de 1 400 $, ce qui se convertit en environ 1 160 £ ou 2 050 AU $. Le Swift Go 14 devrait être disponible en mai à partir de 850 $, tandis que le Go 16 devrait commencer à 800 $ en juin. Le Swift X 14 est attendu en avril à partir de 1 100 $.