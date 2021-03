Acer n’a pas encore reconnu s’il a été victime d’une attaque de ransomware, mais un porte-parole a déclaré à The Verge dans un e-mail que la société «surveille régulièrement ses systèmes informatiques et que de plus en plus de cyberattaques sont bien défendues. «Des entreprises comme nous sont constamment attaquées et nous avons signalé des situations anormales récentes observées aux autorités chargées de l’application de la loi et de la protection des données dans plusieurs pays», a déclaré la société citée par The Verge. Le porte-parole a également déclaré au site Web qu’aucune information supplémentaire ne pouvait être fournie pour le moment en raison de l’enquête en cours. Les données auxquelles les pirates ont accédé, selon le rapport de Bleeping Computer, comprennent des feuilles de calcul financières, des soldes bancaires et des communications bancaires.

