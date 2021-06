Ace Sprinter Hima s’apprête à manquer les Jeux de Tokyo alors que l’équipe de relais 4x100m ne réussit pas à faire la coupe

La sprinteuse vedette Hima Das, qui s’est blessée aux ischio-jambiers samedi lors des courses de 100 m, devrait rater les Jeux olympiques de Tokyo alors que le 4×100 m féminin dont elle faisait partie plus tôt a enregistré un temps de 44,15 secondes, bien en dehors du temps cible de 43,03 secondes.

Hima a également tenté de participer à la finale du 200 m féminin, poursuivant 22,80 secondes pour se qualifier pour les Jeux olympiques, mais a terminé cinquième en 25,03 secondes. PD Anjali (Kerala) et Lovepreet Singh (Punjab) ont remporté les sprints féminin et masculin sur 200 m en 24,01 secondes et 21,04 secondes respectivement.

Outre l’équipe de relais mixte 4x400m, Avinash Sable (3000m steeple hommes), Tajinder Pal Singh Toor (lancer du poids hommes), Neeraj Chopra et Shivpal Singh (lancer du javelot hommes), M Sreeshankar (saut en longueur hommes), Kamalpreet Kaur (lancer du disque femmes ) et les marcheurs de 20 km KT Irfan, Sandeep Kumar et Rahul Rohila (hommes) et Bhawna Jat et Priyanka Goswami (femmes) se sont déjà qualifiés pour les Jeux olympiques.

On s’attend à ce que d’autres comme MP Jabir (400 m haies hommes), Dutee Chand (100 m et 200 m femmes), Annu Rani (lancer du javelot femmes) se rende aux Jeux olympiques sur la base de leur classement mondial.

De plus, les équipes de relais masculines et féminines, actuellement classées 13e et 16e sur la liste Road to Tokyo, pourraient augmenter la taille de l’équipe indienne d’athlétisme.

Mardi minuit est la date limite de la période de qualification olympique et World Athletics publiera jeudi la liste des athlètes qualifiés pour les Jeux de Tokyo.

Le comité de sélection de l’AFI se réunira samedi pour choisir l’équipe indienne pour les Jeux olympiques. Alors que World Athletics a répondu positivement à la demande de la Fédération indienne d’athlétisme d’examiner les 3:01.89 chronométrés dans les manches du 4x400m vendredi, la 13e place de l’équipe masculine a été rétablie devant l’Allemagne, la Pologne et la République tchèque.

Courant avec une combinaison modifiée après le retrait de Hima Das, le quatuor indien de relais 4x100m féminin composé d’AK Daneshwari, Archana Suseendran, S Dhanalakshmi et Dutee Chand a réalisé un temps de 44,15 secondes, ce qui était un record de la compétition mais bien en deçà de son objectif (43,03 secondes) qui aurait pu permettre à l’équipe de se qualifier pour les Jeux olympiques.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici