Ace remporte la nouvelle voiture de Tae Hoon Kim au Genesis Invitational

Après jeudi, Tae Hoon Kim pourrait officiellement avoir une flotte de véhicules Genesis chez lui.

Le Sud-Coréen a fait une grande impression lors de ses débuts sur le PGA TOUR, terminant son premier tour au Genesis Invitational avec un score de 2 sous 70, assez bon pour égaler pour la 19e place au général. L’Américain Sam Burns mène le peloton à 7 sous 64.

Le grand moment de Kim est survenu au 16e par 3 quand il a utilisé un fer 7 à 168 mètres pour atterrir à quelques mètres de la quille. Deux rebonds et un petit roulement plus tard, Kim a eu un trou en un pour l’aigle et un Genesis G80 2021.

Ce n’est pas la première fois qu’il ramène à la maison une nouvelle Genesis au cours des cinq derniers mois.

En octobre dernier, Kim a remporté le championnat Genesis 2020 sur le circuit coréen, ce qui lui a valu une exemption de sponsor dans le champ élite de cette semaine en plus d’un GV80, son premier véhicule Genesis. C’était sa seule victoire de la saison 2020, sa première victoire sur le circuit coréen depuis 2018 et sa quatrième victoire au général. Le mois suivant, le joueur de 36 ans a ramené à la maison un GV70 après avoir remporté l’ordre de mérite du Korean Tour pour la saison 2020.

«Les deux premières voitures qu’il a reçues, il les a données à ses parents et il n’a pas encore décidé de la nouvelle», a déclaré Kim par l’intermédiaire d’un traducteur.

La première manche de Kim sur le PGA TOUR a démarré rapidement, car il a débuté avec un birdie et un aigle aux numéros 10 et 11, respectivement, pour commencer la journée. Après un bogey à 14 ans, Kim a enregistré son as au 16e rang pour passer à 4 sous sur neuf trous.

Le Countryman KH Lee, qui a terminé deuxième au Waste Management Phoenix Open il y a deux semaines, a tiré un 70 tandis que Si Woo Kim, Sung Kang, le Japonais Hideki Matsuyama et CT Pan du Chinese Taipei ont cardé 71. Xinjun Zhang, de Chine, a affiché un 76.

Les deux aigles de Kim à travers les sept premiers trous ont fait de lui le quatrième joueur au record (depuis 1983) à faire deux aigles sur les neuf derniers au Riviera Country Club dans le même tour. Les autres sont Scott McCarron (1997), Sergio Garcia (2012) et Phil Mickelson (2017).

Cet élan semblait pouvoir continuer pendant qu’il effectuait le virage, Kim ajoutant un autre birdie au premier pour passer à 5 sous. C’était un début impressionnant pour un joueur qui n’a pas passé beaucoup de temps sur le parcours depuis la fin de la tournée coréenne en novembre.

« Son premier tournoi de la PGA TOUR et en fait il n’est pas prêt pour le tournoi parce que le Korean Tour s’est terminé l’année dernière et il ne s’est pas beaucoup préparé, mais pour le moment, il a en quelque sorte apprécié le tour », a déclaré Kim par l’intermédiaire d’un traducteur.

L’élan initial de Kim a disparu peu de temps après, alors qu’il tirait un 4-over combiné sur les trois trous suivants pour retomber à 1-sous. Mais il s’est rallié tard avec un birdie de 13 pieds à la 8e, le tirant même avec 15 autres, dont le tenant du titre Adam Scott.

« Il a donc commencé avec un bon aigle et a fait un trou d’un coup, mais au milieu du match, il a perdu un peu de points, mais il est revenu et ensuite il a apprécié le jeu », a déclaré Kim par l’intermédiaire d’un traducteur.

Kim débutera son deuxième tour à 8 h 19 HNP vendredi.

Toutes les actions de PGA Tour – The Genesis Invitational Day – 2 seront EN DIRECT sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 00h30 (12h30 IST) le samedi 20 février 2021.