Ace Hardware de Dixon-10124189 – Shaw Local

Alors que nous entrons dans le cœur de l’hiver, le potentiel de certains défis auxquels les propriétaires doivent faire face augmente.

L’un de ces dangers est la menace de tuyaux gelés. Il s’agit d’une situation potentiellement coûteuse si vous n’y remédiez pas rapidement. L’essentiel à retenir – et de nombreux propriétaires l’oublient à juste titre sur le moment – est que l’eau se dilate lorsqu’elle gèle. Cela signifie qu’un tuyau gelé est sous pression et peut facilement se fissurer ou éclater.

Mais ne vous inquiétez pas ! Si vous trouvez un ou plusieurs tuyaux gelés dans votre maison, il existe des moyens simples de s’en occuper avant que des problèmes plus graves ne surviennent. Voici ce qu’il faut faire.

Trouvez le tuyau gelé

Ouvrez tous les robinets pour trouver celui qui ne fait que couler – un signe révélateur d’un tuyau gelé. Suivez la ligne du robinet qui coule jusqu’aux zones les plus froides du tuyau.

Couper l’alimentation principale en eau

Le tuyau gelé est toujours sous pression. Lorsque le blocage dégèlera, il devra y avoir une libération, donc couper l’eau minimisera la quantité d’eau glacée qui émerge. Soyez prêt pour un nettoyage au cas où.

Avec l’eau toujours éteinte, rouvrez tous les robinets, puis rincez toutes les toilettes pour évacuer l’eau en suspension dans le système.

Réchauffez le tuyau gelé

C’est une étape cruciale mais soyez très prudent. Jamais utiliser une chaleur agressive comme un radiateur au propane, un chalumeau ou toute flamme nue sur le tuyau.

Vous ne voulez pas chauffer complètement le tuyau – réchauffez-le juste assez pour déloger le blocage gelé. Utilisez une chaleur légère comme un sèche-cheveux ou même un coussin chauffant sur la ou les sections congelées. Vous pouvez également utiliser du ruban chauffant spécial que vous pouvez trouver dans votre quincaillerie locale.

Rallumez l’eau

Une fois que vous êtes sûr que le tuyau est décongelé, faites fonctionner les robinets un à la fois et vérifiez s’il y a des fuites. Vous devrez peut-être ouvrir et fermer les robinets plusieurs fois pour aider l’air restant à s’échapper.

S’il y a des fuites visibles ou si les robinets ne fonctionnent pas à une puissance normale, contactez immédiatement votre plombier de confiance pour inspecter le système.

Si vous connaissez les étapes appropriées pour dégeler un tuyau gelé, vous pouvez empêcher le problème de s’aggraver et de causer des dommages supplémentaires à votre système de plomberie.

Pour plus de conseils sur la façon de localiser et de dégeler les tuyaux gelés dans votre maison, visitez notre site Internet ou appelez-nous au 815-288-7841.

