La fermeture de votre piscine, comme vous le savez, est une étape cruciale de l’entretien de votre piscine. Une bonne fermeture aide à prolonger la durée de vie de la piscine, protège contre les problèmes et facilite le processus de réouverture l’été prochain.

Nettoyez complètement la piscine

Prenez le temps de brosser chaque côté et le fond de la piscine pour éliminer la crasse et la saleté, puis passez soigneusement l’aspirateur. Il s’agit d’une étape importante, car le nettoyage de votre piscine avant sa fermeture permet d’éviter la prolifération des bactéries et des algues.

Entretien de la pompe et du filtre

La première chose à faire est de vidanger la pompe. Une fois vidangé, retirez la pompe et les tuyaux, et le chlorinateur si vous en avez un. Assurez-vous de mettre les bouchons de vidange dans le panier de la pompe afin de savoir où ils se trouvent. Rangez la pompe et les tuyaux à l’intérieur du garage pour éviter les dommages causés par les précipitations et le froid extrême.

Vidangez de la bonne façon

La partie importante de la vidange est de protéger l’écumoire des dommages causés par le froid. Si votre piscine est hors-sol, vous pouvez retirer le tuyau de l’écumoire, puis utiliser une plaque de couverture d’écumoire d’hiver, vous n’aurez donc pas besoin de vider complètement la piscine.

Ajouter des produits chimiques et couvrir

Une fois votre piscine complètement nettoyée, le niveau d’eau abaissé (si nécessaire) et tous les composants stockés en toute sécurité à l’intérieur, ajoutez les produits chimiques. Ceux-ci peuvent inclure des choses comme un amplificateur de pH, un choc chloré, un algicide et un désinfectant, selon vos besoins. Une fois que les bons produits chimiques sont à l’intérieur, couvrez la piscine en toute sécurité jusqu’à ce qu’il soit temps de l’ouvrir l’année prochaine.

Ce ne sont là que quelques façons de rendre la tâche de fermeture de votre piscine plus efficace. Pour plus d’informations, visitez notre site Internet ou appelez-nous au 815-288-7841.

Quincaillerie Ace et centre de plein air

900 N Galena Avenue

Dixon, IL 61021