Ace Hardware célèbre 30 ans de partenariat avec Princeton – Shaw Local

Les responsables du centre d’assistance au commerce de détail d’Ace Hardware ont profité du mois de septembre pour célébrer le 30e anniversaire d’exploitation du bâtiment et son impact sur l’économie locale.

La célébration d’un mois comprenait des événements quotidiens, notamment des repas et des collations préparés par des entreprises locales telles que Sisler’s et Tony’s Butt Shack, un ballon d’eau “dunk tank”, des tombolas et plus encore.

La direction d’Ace a également invité les membres du service d’incendie de Princeton à être juges honoraires pour un concours de cuisine au chili pour les employés.

Des membres du service d’incendie de Princeton se préparent à juger les participants à la compétition de chili des employés. (Photo fournie par Ace Hardware)

« 30 ans que le Princeton ACE Hardware RSC est au service des autres est un événement formidable à célébrer », a déclaré le directeur de l’ensemble des installations, Nick Oertel. “C’est un témoignage de notre ÉQUIPE, de nos valeurs fondamentales et de la communauté de Princeton.”

Construite en 1992, l’installation de 1,1 million de pieds carrés a commencé à expédier des produits aux magasins Ace Hardware locaux en 1993.

Dans les années qui ont suivi, la stabilité de l’industrie de la quincaillerie et de la marque Ace a permis aux habitants de Princeton et des environs de créer une carrière.

L’effectif actuel comprend plusieurs employés qui ont commencé soit lorsque le bâtiment a stocké le premier produit, soit expédié pour la première fois aux magasins ou peu de temps après.