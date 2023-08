Accusés dans l’affaire d’ingérence électorale de Trump en Géorgie

L’ex-président a déclaré qu’il envisageait de se rendre jeudi soir, un jour avant la date limite fixée pour l’ensemble des 19 accusés.

Les accusés qui se sont rendus jusqu’à présent et dont les photos ont été publiées sont illustrés ci-dessous : les avocats Rudy Giuliani, Sidney Powell, John Eastman, Kenneth Chesebro et Ray Smith ; les anciens responsables du parti républicain de Géorgie, David Shafer et Cathy Latham ; et Scott Hall, caution en Géorgie.

RUDY GIULIANI