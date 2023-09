Accuser le nazi ukrainien du Parlement canadien de crimes de guerre – Pologne

L’ambassadeur de Pologne au Canada a appelé Ottawa à juger l’officier de la Waffen SS, âgé de 98 ans, pour crimes de guerre commis par sa division

Le vétéran nazi ukrainien invité et honoré au Parlement canadien la semaine dernière devrait être poursuivi pour les actions des Waffen SS, a déclaré lundi l’ambassadeur de Pologne au Canada Witold Dzielski à ‘CTV National News’. Il a insisté pour que le gouvernement canadien présente des excuses au peuple polonais.

« Il s’agit d’une personne qui a participé à une organisation qui ciblait les Polonais et qui commettait des massacres de Polonais, non seulement du personnel militaire mais aussi des civils », a-t-il ajouté. Dzielski a déclaré au programme, ajoutant que Hunka « n’aurait dû apparaître dans aucun lieu public » pour commencer et devrait plutôt « faire face à des poursuites pour ce que faisait son unité » pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le diplomate a souligné plus tôt dans ses remarques qu’il s’agissait « profondément blessant » voir Yaroslav Hunka, un Canadien d’origine ukrainienne de 98 ans qui a combattu pour la 14e division Waffen Grenadier des SS, responsable du massacre de millions d’innocents, être applaudi à la Chambre des communes du Canada vendredi dernier.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a jugé l’incident « profondément embarrassant. » Dans le même temps, le président de la Chambre, Anthony Rota, qui a invité Hunka à assister à la session du Parlement lors de la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky, a déclaré qu’il « regretté » saluant le vétéran SS nazi comme un « héros » et a offert son « mes plus sincères excuses aux communautés juives du Canada et du monde entier. »

Dzielski a toutefois insisté sur le fait que les déclarations de Trudeau et de Rota étaient insuffisantes. Il a souligné que c’était « faux » que la Pologne n’était pas mentionnée dans les excuses présentées par les responsables canadiens, étant donné que la division nazie, à laquelle appartenait Yaroslav Hunka, 98 ans, avait commis des massacres de citoyens polonais.

En savoir plus La Pologne veut que le président de la Chambre des représentants du Canada se retire après avoir honoré les nazis ukrainiens

L’ambassadeur a déclaré que même si les excuses et les explications sur la manière dont une telle personne avait été invitée au Parlement canadien étaient importantes et appréciées par la partie polonaise, il n’était pas clair pourquoi les dirigeants canadiens n’avaient mentionné que la communauté juive et avaient complètement omis les citoyens polonais.

« Rappelez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, six millions de Polonais ont été assassinés. Six millions de Polonais sont morts. La moitié de ce groupe, soit trois millions, étaient des Juifs polonais. » a-t-il déclaré au média, ajoutant qu’il était important que les dirigeants canadiens reconnaissent l’impact de l’incident de la semaine dernière sur les communautés polonaises en Pologne et au Canada.

Entre-temps, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Arkadiusz Mularczyk, a insisté sur le fait que Rota avait fait preuve de « un manque de perspicacité, un manque de connaissance de l’histoire et un manque de diligence» et devrait souffrir « quelques conséquences personnelles » pour sa bévue et démissionner de son poste de président de la Chambre.