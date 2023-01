"Accusé un membre du BJP": AAP allègue une dissimulation après qu’une femme a été traînée en voiture

L’un des accusés de l’horreur du Nouvel An à Delhi, dans laquelle une femme est décédée après avoir été traînée par une voiture dans les rues de la capitale, est un membre du BJP, a affirmé aujourd’hui le parti Aam Aadmi (AAP).

S’adressant aux médias au sujet de l’incident choquant de Sultanpuri, le porte-parole en chef de l’AAP, Saurabh Bhardwaj, a déclaré que Manoj Mittal, l’un des cinq accusés arrêtés dans l’affaire, est un membre du BJP et a accusé le lieutenant-gouverneur Vinai Kumar Saxena et de hauts responsables de la police de Delhi d’avoir délibérément caché cela. renseignements.

Partageant des photographies du poste de police de Mongolpuri, où l’affaire a été enregistrée, M. Bhardwaj a déclaré qu’il était ironique que juste à côté du poste de police se trouve une palissade portant la photo de Mittal et l’identifiant comme membre du BJP.

Répondant à l’accusation de l’AAP, Harish Khurana, chef de la cellule médiatique du Delhi BJP, a déclaré que la police avait arrêté l’accusé. Les coupables devraient recevoir la peine la plus sévère quel que soit le parti auquel ils appartiennent, a-t-il déclaré, selon un rapport du PTI.

L’AAP, qui s’est heurtée à plusieurs reprises au bureau du lieutenant-gouverneur au sujet d’une répartition des pouvoirs pour gouverner la capitale, a exigé aujourd’hui le renvoi immédiat de M. Saxena de son poste. “Il ne sait rien de Delhi. Si je le laisse à Sultanpuri, il ne saurait pas dans quelle direction se trouve Najafgarh”, a déclaré M. Bhardwaj.

Le chef de l’AAP a accusé le centre d’avoir licencié des officiers de l’extérieur de la capitale à des postes clés.

Le choc de Sultanpuri a également provoqué une nouvelle attaque de l’AAP contre la police de Delhi, dont le contrôle est une pomme de discorde majeure entre le centre et le gouvernement de la capitale.

M. Bhardwaj a déclaré aux médias que le témoin oculaire, qui avait informé la police que la femme avait été traînée dans les rues, avait passé 22 appels, mais que la police n’avait toujours pas réussi à prendre l’accusé en flagrant délit.

La police de Delhi a déclaré que l’accusé leur avait dit que leur voiture avait eu un accident, mais ne savait pas que la femme avait été traînée.

Déchiquetant cet argument, M. Bhardwaj, “Même si un polyéthylène reste coincé sous notre voiture, il commence à faire du bruit, et nous descendons et vérifions. Ici, un corps a été traîné sur 12 km. Et la police dit que la musique était si forte que les accusés n’en savaient rien.”

Il a également critiqué l’officier de police de Delhi Harendra Singh, qui a rejeté hier les allégations selon lesquelles la femme avait été violée et a averti que ceux qui publiaient de telles accusations sur les réseaux sociaux seraient passibles de poursuites.

“Je demande une enquête sur les allégations d’agression sexuelle. Je défie le DCP Harendra Singh de m’arrêter. Quelle audace ! Des journalistes sont menacés, contraints de supprimer des tweets”, a-t-il déclaré.

La femme, Anjali Singh, résidait à Aman Vihar, dans le nord-ouest de Delhi. Sa mère, Rekha, a allégué du harcèlement sexuel. “Ses vêtements ne peuvent pas être complètement déchirés. Tout son corps était nu quand ils l’ont trouvée. Je veux une enquête complète et la justice”, a-t-elle déclaré hier.

L’autopsie de la femme n’a pas encore été pratiquée.