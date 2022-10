Accusé de flirter, un juré renvoyé du procès de complot de Whitmer

JACKSON, Michigan (AP) – Un juge a renvoyé une jeune femme du jury qui a entendu le procès de trois hommes dans le cadre d’un complot de 2020 visant à kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer après que des avocats l’ont accusée de flirter avec l’un des accusés.

Le juge Thomas Wilson a annoncé vendredi que la femme avait été retirée du jury, deux jours après que les avocats ont fait part de leurs inquiétudes selon lesquelles le juré avait trop de communication non verbale avec l’accusé Paul Bellar, a rapporté le Jackson Citizen Patriot.

“Cela ne s’est pas produit en un seul jour – cela s’est produit sur plusieurs jours”, a déclaré Wilson à propos du comportement du juré. “J’ai décidé qu’il était plus sûr de pécher par excès de prudence.”

Wilson a déclaré qu’il n’avait jamais vu un tel comportement en près de 35 ans de pratique du droit. Le juré a bien pris la décision, a-t-il dit.

Bellar, 24 ans, était membre d’un groupe paramilitaire, les Wolverine Watchmen. Il est jugé avec les coaccusés Joseph Morrison et Pete Musico. Les trois sont accusés devant un tribunal d’État de Jackson, dans le Michigan, d’avoir fourni un soutien matériel à un acte terroriste. Les hommes ont plaidé non coupables, affirmant qu’ils avaient été piégés par un informateur du FBI et ses maîtres.

Les avocats des accusés se sont opposés à la révocation du juré.

“Il n’y a pas eu de communication verbale entre les deux, et les descriptions de la communication sont spéculatives”, a déclaré Kareem Johnson, qui représente Musico.

William Rollstin, qui poursuit l’affaire pour le procureur général du Michigan, a fait part de ses inquiétudes concernant le juré devant Wilson lors d’une réunion en chambre mercredi.

“Depuis le début du procès … il y a eu une communication non verbale entre l’un des jurés – une femme – et M. Bellar”, a déclaré Rollstin. “La communication a pris la forme d’un contact visuel (et) d’un sourire les uns aux autres.”

Plusieurs autres personnes présentes dans la salle d’audience, dont l’avocat de Wilson et Bellar, Andrew Kirkpatrick, ont également déclaré avoir vu des interactions entre les deux depuis le début du procès.

Les autorités ont déclaré que le dégoût suscité par les restrictions imposées par le COVID-19 par Whitmer avait inspiré les accusés à former une alliance avec d’autres qui conspiraient pour kidnapper le gouverneur démocrate et déclencher une révolte nationale peu avant l’élection présidentielle de 2020.

Deux autres hommes, Adam Fox et Barry Croft Jr., ont été reconnus coupables en août de crimes fédéraux liés au complot.

