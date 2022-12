Accusé dans le tournage de Migos’ Takeoff dit qu’il est innocent

HOUSTON –

L’avocat d’un homme accusé d’avoir tué par balle le rappeur Takeoff le mois dernier a déclaré lundi que la mort du musicien devant un bowling de Houston était une tragédie, mais que son client affirme qu’il est innocent du crime.

Patrick Xavier Clark, 33 ans, a fait une brève comparution devant le tribunal au cours de laquelle les procureurs et ses avocats de la défense ont convenu de tenir une audience de réduction de caution le 14 décembre. Clark a été arrêté pour meurtre la semaine dernière et est emprisonné pour une caution de 2 millions de dollars.

Clark, menotté et vêtu de vêtements de prison orange, n’a rien dit lors de l’audience de lundi. Letitia Quinones, l’une des avocates de Clark, a déclaré aux journalistes après l’audience que Clark se sent “nerveux et inquiet” car “il est accusé de quelque chose dont il se croit innocent, alors comment ferait-on dans ce genre de circonstances ?”

Les procureurs ont refusé de commenter lundi.

Takeoff, 28 ans, a reçu une balle dans la tête et dans le dos alors que plus de 30 personnes quittaient une fête privée au bowling. La police de Houston a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que les coups de feu faisaient suite à un désaccord sur un jeu de dés “lucratif” vers 2h30 le 1er novembre, mais que Takeoff n’était pas impliqué et était “un spectateur innocent”.

La police a déclaré qu’un autre homme et une femme avaient subi des blessures par balle ne mettant pas leur vie en danger et qu’au moins deux personnes avaient ouvert le feu. La police a déclaré que les enquêteurs tentaient toujours de retrouver des témoins.

Né Kirsnick Khari Ball, Takeoff était le plus jeune membre de Migos, le trio de rap nominé aux Grammy Awards de la banlieue d’Atlanta qui comprenait également son oncle Quavo et son cousin Offset.

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré la semaine dernière que les enquêteurs ne savaient pas si Clark était invité à la fête ou s’il connaissait Takeoff. Clark travaille comme DJ, selon les archives judiciaires.

Lorsqu’on lui a demandé lundi si Clark connaissait Takeoff, Quinones a répondu: “Nous ne voulons vraiment pas entrer dans les faits à ce stade.”

Elle a déclaré que la mort de Takeoff était une “tragédie et que cela se produit bien trop souvent dans nos communautés”.

“Il y a beaucoup d’enquêtes à faire. … Donc, nous demandons simplement à tout le monde de garder l’esprit ouvert et de laisser le système faire sa part et de laisser la Constitution faire sa part, c’est-à-dire qu’en ce moment, il est innocent jusqu’à ce que il a été reconnu coupable”, a déclaré Quinones.

Les archives judiciaires indiquent que Clark a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays pour le Mexique après avoir obtenu un passeport accéléré et qu’il avait une “grosse somme” d’argent.

Quinones a déclaré que Clark avait prévu d’aller au Mexique en vacances mais avait annulé son voyage avant son arrestation.

“Il n’essayait d’aller nulle part”, a déclaré Quinones.

Migos a percé pour la première fois avec le hit massif “Versace” en 2013. Ils ont eu quatre succès dans le Top 10 du Billboard Hot 100, bien que Takeoff ne soit pas sur leur hit n ° 1 de plusieurs semaines “Bad and Boujee”, mettant en vedette Lil Uzi Vert. Ils ont sorti une trilogie d’albums intitulée “Culture”, “Culture II” et “Culture III”, les deux premiers atteignant le numéro 1 du palmarès des albums Billboard 200.

Dans les semaines qui ont précédé sa mort, Takeoff et Quavo ont publié “Only Built for Infinity Links”. Décollage espérait que l’album commun renforcerait le respect pour ses capacités lyriques, racontant au podcast “Drink Champs”, “Il est temps de me donner mes fleurs.”