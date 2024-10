Accusations rejetées contre un homme sourd atteint de paralysie cérébrale qui a été assigné et frappé à plusieurs reprises par la police de Phoenix

Toutes les accusations ont été rejetées contre un Homme noir sourd atteint de paralysie cérébrale qui a été électrocuté avec un Taser et frappé à plusieurs reprises par des policiers de Phoenix.

Tyron McAlpin, 34 ans, a été inculpé de deux chefs de voies de fait graves et d’un chef de résistance à son arrestation, deux crimes, après que la police l’a accusé de ne pas avoir répondu aux ordres verbaux et de s’être livré à une « agression active en donnant des coups de poing » à un policier lors d’une opération en août. 19 arrestation.

McAlpin a également été accusé de vol après avoir été accusé d’avoir volé le téléphone portable d’un homme. Cette accusation a été rejetée en septembre.

La procureure du comté de Maricopa, Rachel Mitchell, a déclaré jeudi qu’elle avait terminé l’examen du dossier et pris la décision de rejeter l’accusation d’agression et de résistance aux accusations d’arrestation.

Une nouvelle vidéo de caméra corporelle publiée par le service de police de Phoenix soulève des questions sur une arrestation en août où un homme sourd, également atteint de paralysie cérébrale, a été battu et tasé quatre fois par des policiers.

« Vendredi dernier, un dirigeant de la section locale de la NAACP m’a fait part de ses inquiétudes concernant les poursuites engagées contre M. Tyron McAlpin. J’ai promis que j’examinerais personnellement le cas, y compris un grand volume d’enregistrements vidéo, de rapports de police et d’autres documents qui ont été transmis à mon bureau », a-t-elle déclaré dans un déclaration. « Mardi de cette semaine, j’ai également convoqué un grand rassemblement d’avocats chevronnés et de membres de la communauté pour entendre leurs opinions sur cette affaire. »

Mitchell a poursuivi : « J’ai maintenant terminé mon examen et j’ai pris la décision de rejeter toutes les accusations restantes contre M. McAlpin. »

Le bureau de Mitchell et un avocat de McAlpin n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires samedi.

L’arrestation fait suite à un incident survenu dans un dépanneur Circle K sur E. Indian School Road. La police s’est rendue au magasin après avoir reçu un appel au 911 concernant une bagarre, selon un rapport d’incident de la police précédemment fourni à NBC News par l’avocat de McAlpin, Jesse Showalter.

L’appelant du 911 a déclaré qu’un homme blanc d’une vingtaine d’années était l’agresseur et qu’il se trouvait toujours dans le magasin, selon le rapport d’incident de la police. L’agent Benjamin Harris s’est entretenu avec l’homme qui a déclaré avoir été agressé après avoir tenté d’arrêter le vol d’un vélo, selon le rapport d’incident. L’homme a ensuite montré du doigt McAlpin, qui marchait à proximité, et l’a identifié comme étant la personne qui l’avait agressé.

Harris et l’agent Kyle Sue ont poursuivi McAlpin dans des véhicules séparés et l’ont arrêté dans le parking d’un autre magasin.

Une vidéo de la caméra corporelle récemment publiée par Showalter a montré que Harris avait tenté d’arrêter McAlpin quelques secondes après être sorti de son véhicule. Harris a déclaré dans son rapport qu’il l’avait fait parce que McAlpin n’avait pas répondu à un ordre verbal de s’arrêter. Showalter a déclaré que McAlpin ne pouvait pas se conformer aux ordres parce qu’il était sourd.

Harris a allégué qu’après être sorti de son véhicule et avoir tenté de saisir le bras de McAlpin, McAlpin « s’est immédiatement lancé dans une agression active en donnant des coups de poing » à la tête du policier.

Lors de l’arrestation, l’un des policiers a dit de « le taser » et a ordonné à McAlpin de mettre ses mains derrière son dos, a montré la vidéo de la caméra corporelle. L’agent Sue a frappé à plusieurs reprises McAlpin à la tête, selon les images. Alors que McAlpin était face contre terre et que Sue tenait sa main gauche derrière son dos, Harris a électrocuté McAlpin avec un Taser et lui a crié de mettre ses mains derrière son dos.

Sue a de nouveau frappé McAlpin dans le dos, montre la vidéo. Après que McAlpin ait été menotté, on a pu l’entendre faire une série de bruits. L’épouse de McAlpin est finalement arrivée sur les lieux. On pouvait l’entendre dans la vidéo dire aux policiers que son mari est sourd et atteint de paralysie cérébrale.

L’avocat de McAlpin a déclaré lundi que les policiers avaient lancé une « attaque frénétique et violente contre Tyron ». Il a déclaré qu’il avait demandé à la police des vidéos supplémentaires, y compris des images de caméras corporelles provenant des entretiens des policiers avec des travailleurs du Circle K qui ont réfuté les allégations d’agression de l’homme, ainsi que d’autres dossiers de l’arrestation de McAlpin. L’avocat a déclaré qu’il prévoyait d’intenter une action en justice s’il ne recevait pas l’information d’ici novembre.

Plus tôt cette année, le Le ministère de la Justice a découvert que la police de Phoenix faisait preuve de discrimination à l’égard des Noirs, des Hispaniques et des Amérindiens. lorsqu’il fait appliquer la loi, fait usage d’une force excessive, cible de manière disproportionnée les communautés de couleur et détient illégalement des sans-abri. Le DOJ a publié ses conclusions en juin après une enquête de trois ans.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com