Accusations portées en lien avec la découverte d’un corps dans le lac Okanagan

Des accusations ont été portées contre un homme de 25 ans après la découverte d’un corps dans le lac Okanagan le 29 juillet.

L’inspecteur du district sud-est de la GRC, Brent Novakoski, a déclaré que Wayne Zablan a été accusé de meurtre au premier degré et qu’il restera en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal le 29 août.

La GRC a été appelée dans une zone près de la marina de Shelter Bay vers 13 h 15 vendredi dernier après qu’un membre du public l’a appelée au sujet d’un corps dans l’eau près du pont WR Bennett.

Insp. Novakoski dit que la victime a été identifiée mais que son nom n’est pas divulgué car la police tente d’informer les proches.

“Il est évident que M. Zablan et la victime se connaissaient et nous estimons qu’il n’y a aucun risque pour le public”, a déclaré Novakoski.

La GRC demande à toute personne ayant des informations sur cet incident et qui n’a pas encore parlé avec la police d’appeler le Groupe des crimes majeurs du district du Sud-Est au 1-877-987-8477.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Burns LakeHomicideEffondrement d’une grue de KelownaOkanaganGRC