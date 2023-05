Accusations portées contre l’ancien trésorier de la petite ligue de la Colombie-Britannique qui a perdu plus de 150 000 $ en fonds

L’ancienne trésorière d’une petite ligue de baseball en Colombie-Britannique fait face à des accusations criminelles, près de trois ans après que la GRC a déclaré avoir volé plus de 150 000 $ du compte bancaire de la ligue.

Terri Michael, 65 ans, a travaillé comme trésorier de la petite ligue de Coquitlam pendant six ans jusqu’en août 2020, lorsque les gendarmes disent avoir reçu un rapport de fraude de la ligue.

Mercredi, Michael a été accusé d’un chef de fraude de plus de 5 000 $ et d’un chef de vol de plus de 5 000 $, selon un communiqué publié vendredi par la GRC de Coquitlam.

« Nos enquêteurs ont travaillé avec diligence tout au long de cette enquête de deux ans et demi pour recueillir des preuves, identifier et interroger des témoins et soutenir les accusations », a déclaré le sergent. Karrie Ellis de la Section des enquêtes générales (SEG) de la GRC de Coquitlam.

En 2020, Coquitlam Little League a découvert que quelque chose n’allait pas avec son compte bancaire après avoir entendu certains parents qui n’avaient pas encore reçu leurs chèques de remboursement, qui ont été émis en raison de l’annulation de la saison de baseball en réponse à COVID-19.

Le 9 juin de cette année-là, la ligue a déclaré avoir près de 230 000 $ d’actifs financiers. En août, ce nombre était tombé à 3 000 $.

« Le conseil d’administration a été choqué par ces conclusions, comme nous nous attendons à ce que vous le soyez en lisant ceci. Nous souhaitons partager ces informations avec vous dès que possible et vous demander de faire preuve de patience pendant l’enquête sur cette grave affaire », a écrit Sandon Fraser, président du conseil, dans un e-mail aux parents à la suite de la découverte de fonds perdus.

Après que Michael a été inculpé, CTV News a contacté Fraser et mettra à jour cet article si une réponse est reçue.

La GRC de Coquitlam dit que Michael a été libéré en attendant sa prochaine comparution devant le tribunal, prévue le 19 mai et 9 h.



Avec des fichiers de Nafeesa Karim de CTV News Vancouver