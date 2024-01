Accusations, larmes et coups de gueule : 5 points à retenir de l’audition des PDG de la technologie d’aujourd’hui

Washington

Un groupe de gros bonnets des médias sociaux était grillé par le Congrès mercredi sur les risques que leurs produits font courir aux jeunes.

Les dirigeants de Meta, TikTok, Snap, Discord et X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ont témoigné devant la commission judiciaire du Sénat plus tôt mercredi. L’audience a été parfois empreinte d’émotion, avec les excuses de deux PDG, les questions difficiles des sénateurs et les réactions des familles présentes dans la salle qui ont vu du mal être causé à certains de leurs enfants.

Voici nos principaux points à retenir.

Les familles et les victimes ont constitué une force considérable lors de l’audience



Les familles des personnes lésées par les réseaux sociaux se sont révélées être une force immense lors de l’audience de mercredi.

À travers les applaudissements, les rires face au témoignage du PDG, les sifflements et les moments de silence, les parents qui disent que leurs enfants ont souffert ou sont morts à cause des médias sociaux ont constitué un thème clé.

Evelyn Hockstein/Reuters Des gens brandissent des photographies et des pancartes lors de l’audition de la Commission judiciaire du Sénat sur l’exploitation sexuelle des enfants en ligne au Capitole des États-Unis à Washington, aux États-Unis, le 31 janvier 2024.

Ils ont fait monter les tensions et, dans certains cas, ont semblé alimenter les attaques des législateurs contre les PDG. Le Congrès a organisé de nombreuses auditions de PDG du secteur technologique. Mais plus que tout autre facteur, la présence d’un si grand nombre de parents dans la salle a transformé l’audience et a injecté un sentiment d’urgence sans précédent.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’est levé pour présenter ses excuses aux familles présentes dans la salle d’audience.

“Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé”, a-t-il déclaré. “Personne ne devrait subir les choses que vos familles ont subies et c’est pourquoi nous investissons autant et nous allons continuer à déployer des efforts à l’échelle de l’industrie pour nous assurer que personne n’a à subir les choses que vos familles ont dû souffrir.”

Anna Moneymaker/Getty Images Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s’adresse directement aux victimes et aux membres de leur famille lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat au bâtiment Dirksen du Bureau du Sénat le 31 janvier 2024 à Washington, DC. Le comité a entendu les témoignages des dirigeants des plus grandes entreprises technologiques sur les dangers de l’exploitation sexuelle des enfants sur les réseaux sociaux.

En réponse, le sénateur républicain du Missouri Josh Hawley a appelé Zuckerberg, en tant que milliardaire, à « indemniser » les familles dont les enfants ont été affectés par ses programmes.

En réponse à l’invitation du sénateur démocrate californien Laphonza Butler, le PDG de Snap, Evan Spiegel, a également présenté ses excuses aux familles dont les enfants sont décédés après avoir acheté de la drogue sur Snapchat.

“Je suis vraiment désolé que nous n’ayons pas pu empêcher ces tragédies”, a déclaré Spiegel, avant de détailler certains des efforts déployés par l’entreprise pour protéger les jeunes utilisateurs.

La sénatrice Marsha Blackburn a confronté Zuckerberg à propos de documents internes de Meta suggérant que la société estime la valeur à vie d’un utilisateur adolescent à 270 dollars.

« Comment as-tu pu avoir cette pensée ? Cela me stupéfie », a déclaré Blackburn, avant de reconnaître un groupe de jeunes défenseurs dans le public et de les inviter à se lever.

Ce faisant, les défenseurs ont révélé qu’ils portaient des T-shirts arborant le slogan « Je vaux plus de 270 dollars ».

Brendan Smialowski/AFP/Getty Images Des gens arrivent pour assister à l’audience de la commission judiciaire du Sénat américain, « Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis », à Washington, DC, le 31 janvier 2024.

« Les enfants ne sont pas votre priorité. Les enfants sont votre produit », a déclaré Blackburn à Zuckerberg lors d’un échange tendu.

Le sénateur républicain de Louisiane, John Kennedy, a déclaré que les plateformes Meta sont devenues un « champ d’information meurtrier » où les utilisateurs « ne voient qu’un côté d’un problème ».

“Vous avez convaincu plus de 2 milliards de personnes de divulguer toutes leurs informations personnelles – la moindre partie – en échange de la possibilité de voir ce que leurs amis du lycée ont mangé samedi soir”, a-t-il déclaré.

En demandant si Facebook explique clairement à ses utilisateurs comment leurs données sont monétisées par la plateforme, Kennedy a répondu : « Votre accord d’utilisation est-il toujours nul ?

Cela a provoqué quelques rires dans la salle.

Zuckerberg a déclaré que les gens comprennent les bases du fonctionnement des médias sociaux.

« Vous êtes au pied de l’effrayant. Vous suivez des personnes qui ne sont même pas des utilisateurs de Facebook », a déclaré Kennedy. “Je me demande simplement si notre technologie est supérieure à notre humanité dans l’intérêt de cet entonnoir.”

La sénatrice démocrate du Minnesota, Amy Klobuchar, a semblé visiblement bouleversée lorsqu’elle a raconté les histoires de parents dont les enfants ont été blessés par les plateformes de médias sociaux, notamment des jeunes qui se sont suicidés après avoir été menacés par des prédateurs en ligne.

“Je suis tellement fatigué de ça”, a déclaré Klobuchar. « Cela fait 28 ans… depuis le début d’Internet. Nous n’avons adopté aucun de ces projets de loi, parce que tout le monde a un double langage. Il est temps de les adopter.





02:02 – Source : CNN Zuckerberg présente ses excuses aux familles lors de l’audience au Sénat

Le PDG de TikTok, Shou Chew, a été interrogé à plusieurs reprises sur les liens de l’entreprise avec la Chine, via sa société mère ByteDance, ainsi que sur l’ampleur de l’accès et de l’influence que la plateforme accorde au gouvernement chinois.

Dans un cas, Chew a déclaré au sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, que c’était « une coïncidence » s’il avait été nommé PDG de la plateforme un jour après que le fonds d’investissement Internet chinois du Parti communiste chinois ait acheté une participation de 1 % dans la principale filiale chinoise de ByteDance, obtenant ainsi une participation de 1 % dans la principale filiale chinoise de ByteDance. un siège au conseil d’administration de la filiale.

Le sénateur Hawley a également interrogé Chew, qui est singapourien, sur les liens de l’entreprise avec la Chine et son parti communiste.

Brendan Smialowski/AFP/Getty Images Shou Zi Chew, PDG de TikTok, témoigne lors de l’audition de la commission judiciaire du Sénat américain « Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis » à Washington, DC, le 31 janvier 2024.

Dans un autre cas, lors d’un interrogatoire du sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, au cours d’une période de réponse chronométrée, Chew a décrit les événements de 1989. Massacre de la place Tiananmen à Pékin comme une « protestation massive ».

Bien que la description de l’événement par Chew soit exacte, elle omet la répression sanglante qui a suivi contre les militants pro-démocratie par le gouvernement chinois, qui est aujourd’hui fortement censurée sur l’Internet chinois.

Dans un témoignage ultérieur, Chew a qualifié la place Tianamen de massacre.

Chew a déjà témoigné devant le Congrès que TikTok autorise le contenu sur la place Tiananmen sur sa plateforme. TikTok n’opère pas en Chine. Mais sa société mère, ByteDance, distribue une application sensiblement similaire connue sous le nom de Douyin en Chine.

L’audience de mercredi a démontré l’ampleur des critiques à l’égard des sociétés de médias sociaux parmi les législateurs, un sujet bipartisan rare à Capitol Hill.

Dans un premier temps, le sénateur Graham a souligné qu’il n’avait « presque rien en commun » avec sa collègue démocrate, la sénatrice Elizabeth Warren, et qu’il avait une philosophie politique différente de celle du sénateur démocrate Dick Durbin. Cependant, il a noté qu’ils sont d’accord sur la question de savoir comment la technologie affecte la société.

Kent Nishimura/Bloomberg/Getty Images Le sénateur Lindsey Graham, républicain de Caroline du Sud et membre éminent de la commission judiciaire du Sénat, à gauche, et le sénateur Dick Durbin, démocrate de l’Illinois et président de la commission judiciaire du Sénat, lors d’une audience à Washington, DC, États-Unis, mercredi. 31 janvier 2024. Le Congrès scrute de plus en plus les plateformes de médias sociaux, car de plus en plus de preuves suggèrent qu’une utilisation excessive et la prolifération de contenus préjudiciables peuvent nuire à la santé mentale des jeunes.

« Elizabeth et moi constatons ici un abus auquel il faut remédier. Le sénateur Durbin et moi avons des philosophies politiques différentes, mais j’apprécie ce que vous avez fait au sein de ce comité. Vous avez été un excellent partenaire. À tous mes collègues démocrates, merci beaucoup, beaucoup. À mes collègues républicains, merci beaucoup, beaucoup », a déclaré Graham.

