Accusations d’homicide involontaire d’Alec Baldwin: DA révèle la liste des témoins dans la fusillade mortelle de “Rust”

Plusieurs membres de l’équipe “Rust” devraient être appelés à témoigner dans l’affaire contre Alec Baldwin, dont le réalisateur Joel Souza, qui a été abattu sur le plateau de tournage.

Baldwin fera sa première comparution devant le tribunal virtuellement le 24 février après avoir été accusé de deux chefs d’homicide involontaire dans la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

L’assistant caméra Lane Luper est répertorié comme témoin avec le gaffer Serge Svetnoy, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital. Les deux ont déjà parlé du manque de sécurité sur le tournage de “Rust”.

Luper a démissionné de son travail sur le plateau “Rust” avant que la fusillade mortelle n’ait lieu.

“Ce que j’ai mis dans ma lettre de démission était des politiques COVID laxistes, la situation du logement en voiture vers et depuis Albuquerque, et plus précisément, la sécurité des armes à feu, un manque de répétitions, un manque de préparation de l’équipage pour ce que nous faisions ce jour-là”, Luper précédemment a déclaré lors d’une apparition sur “Good Morning America” ​​en novembre 2021.

Pendant ce temps, Svetnoy a également confirmé le manque de sécurité sur le plateau.

Lors d’une conférence de presse des mois après le tournage, l’avocat de Svetnoy a déclaré aux journalistes que les producteurs du film “coupaient trop de coins pour économiser de l’argent” et que la négligence sur le plateau avait conduit à la mort de Hutchins.

D’autres sur la liste incluent l’acteur Jensen Ackles, la superviseure du scénario Mamie Mitchell, le propriétaire du magasin d’accessoires Seth Kenney, la productrice déléguée Gabrielle Pickle et la maître des accessoires Sarah Zachry.

Sont également répertoriés une poignée d’enquêteurs du comté de Santa Fe, dont le shérif Adan Mendoza, ainsi que des analystes et des experts du FBI.

Le réalisateur adjoint David Halls était visiblement absent de la liste des témoins. Le premier assistant réalisateur a accepté de plaider coupable d’utilisation négligente d’une arme mortelle. L’accord sur le plaidoyer attend l’approbation d’un juge.

Halls aurait remis l’arme à Baldwin avant le tir mortel de Hutchins et a confirmé qu’il était “froid”, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de balles réelles.

Baldwin a été officiellement inculpé de deux chefs d’homicide involontaire le 31 janvier, selon les documents judiciaires. Armurier “Rouille” Hannah Gutierrez-Reed a également été inculpée.

Dans les mêmes documents, les procureurs ont exposé en détail leur cause probable contre Baldwin.

“La déviation de Baldwin par rapport aux normes, pratiques et protocoles connus a directement causé la mort mortelle de Hutchins”, indiquent les documents.

“En ne recevant pas la formation requise sur les armes à feu, en ne vérifiant pas l’arme à feu avec l’armurier, en laissant l’armurier laisser les armes à feu dans l’église sans être présent, en s’écartant de la pratique consistant à n’accepter que l’arme à feu de l’armurier, en ne traitant pas les plaintes de sécurité sur le plateau et/ou s’assurer que des réunions de sécurité ont eu lieu, mettre son doigt sur la gâchette d’une vraie arme à feu alors qu’une réplique ou un pistolet en caoutchouc aurait dû être utilisé, pointer les armes à feu vers Hutchins et Souza, et le maniement général des armes à feu dans un manière négligente, Baldwin a agi avec un mépris délibéré pour la sécurité des autres et d’une manière qui a mis en danger d’autres personnes, en particulier Hutchins et Souza.”

Hutchins est mort Le 21 octobre 2021, après qu’une arme à feu que Baldwin tenait a tiré sur le plateau. L’incident s’est produit dans une église de Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique.

Le département du shérif du comté de Santa Fe a passé l’année dernière à enquêter sur la façon dont les tournées en direct se sont rendues sur le plateau de tournage. Gutierrez-Reed et Halls étaient les seuls autres membres d’équipage soupçonnés d’avoir manipulé l’arme.

Avant que Halls ne remette l’arme à Baldwin, Gutierrez-Reed a fait tourner le cylindre pour montrer à Halls ce qu’il y avait dans l’arme, a déclaré son avocat.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade mortelle et à nouveau dans un épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le chien de l’arme aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché, mais qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

