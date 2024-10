Accusations déposées contre un suspect de 15 ans dans les meurtres de Fall City et tentative de meurtre de sa sœur

Un garçon de 15 ans de Fall City a été inculpé de cinq chefs de meurtre aggravé et d’un chef de tentative de meurtre à la suite de la mort tragique de membres de sa famille tôt lundi matin.

Selon le bureau du shérif du comté de King, l’adolescent est accusé d’avoir tué ses parents, ses deux frères et sa sœur dans leur maison de Lake Alice Road Southeast, dans ce que les autorités qualifient d’horrible acte de violence domestique.

Mark Humiston, 43 ans, Sarah Humiston, 42 ans, Benjamin Humiston, 13 ans, Joshua Humiston, 9 ans, et Katheryn Humiston, 7 ans, ont été identifiés par le bureau du médecin légiste du comté de King. Tous seraient morts des suites de blessures par balle.

Un juge a déclaré aux médias qu’il ne pouvait pas divulguer le nom du suspect.

L’enquête a commencé lorsque le bureau du shérif a reçu un appel au 911 de l’adolescent tôt dans la matinée.

Lors de l’appel, le garçon était « essoufflé » et a déclaré : « il vient de tirer sur toute ma famille et s’est également suicidé ». Le garçon a déclaré que son frère de 13 ans avait tué leur famille et « s’en était sorti » et qu’il se cachait actuellement dans la salle de bain.

Selon des documents judiciaires, le garçon a déclaré aux répartiteurs que son frère avait été surpris en train de regarder de la pornographie la nuit précédente et qu’il était sur le point d’avoir de gros ennuis.

Cependant, en arrivant sur les lieux, les policiers ont trouvé des preuves qui les ont amenés à remettre en question la version des événements du garçon.

Selon des documents judiciaires, une enquête plus approfondie a désigné le jeune homme de 15 ans comme le principal suspect, et les autorités pensent qu’il a monté la scène du crime dans le but de rejeter la faute sur son frère.

À l’intérieur de la maison familiale, les policiers ont retrouvé les corps des parents et de trois frères et sœurs du garçon.

Selon des documents judiciaires, la sœur de 11 ans a reçu une balle dans le cou et la main et a vu l’adolescent toucher les joues et le cou de trois des corps pour voir s’ils étaient vivants.

Il entra ensuite dans la pièce où elle se trouvait. Elle ferma les yeux et retint sa respiration pour « faire le mort », et il quitta la pièce.

La sœur de 11 ans a alors réussi à courir jusqu’à la maison d’un voisin et à l’alerter de ce qui s’était passé.

Elle a été rapidement transportée au centre médical Harborview, où elle a été libérée jeudi matin.

Malgré son état, la jeune fille a pu identifier son frère de 15 ans comme étant l’individu responsable de l’attaque.

Selon des documents judiciaires, l’enfant de 11 ans a déclaré à la police que son frère avait récemment « eu beaucoup de problèmes » après avoir échoué à certains examens à l’école.

Le bureau du procureur du comté de King a inculpé l’adolescent de cinq chefs de meurtre aggravé, soulignant la préméditation comme facteur clé dans cette affaire.

Les accusations comprennent également un chef de tentative de meurtre lié à l’attaque contre sa sœur.

Les autorités traitent cette affaire comme un cas de violence domestique et l’enquête est en cours.

Le suspect a été placé en garde à vue sans incident.