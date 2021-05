Accusations de racisme, critiques alors que l’Australie introduit des sanctions CRIMINELLES pour les citoyens ayant l’intention de rentrer chez eux depuis l’Inde

La mesure a été introduite par le gouvernement australien pour ses résidents et citoyens vendredi. À partir du 3 mai, personne ne sera autorisé à entrer dans le pays en provenance de l’Inde, sous peine de payer des amendes civiles, des peines d’emprisonnement ou les deux. C’est la première fois qu’un citoyen rentre chez lui peut être considéré comme une infraction pénale. Une interdiction de vol depuis l’Inde a également été prolongée vendredi, pour inclure non seulement les vols directs, mais également les itinéraires de transit.

« C’est une réponse scandaleuse. Les Australiens ont le droit de retourner dans leur propre pays», A déclaré la directrice de Human Rights Watch en Australie, Elaine Pearson, dans un communiqué. Elle a ajouté que des mesures de quarantaine supplémentaires auraient dû être introduites, « au lieu de se concentrer [government] efforts sur les peines de prison et les peines sévères. »

Annonçant les nouvelles mesures strictes, le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré qu’elles visaient à protéger la santé publique et à réduire les cas de Covid-19 dans les installations de quarantaine.à un niveau gérable. » « La proportion de voyageurs d’outre-mer en quarantaine en Australie qui ont contracté une infection à Covid-19 en Inde«Était le facteur qui a déclenché les sanctions, a-t-il suggéré. « Les amis et la famille de [Indian-Australian community] en Australie courent un risque extrême. Tragiquement, beaucoup contractent Covid-19 et beaucoup, malheureusement, meurent chaque jour», A-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que pour aider les habitants de l’Inde, l’Australie y enverra des fournitures médicales d’urgence. Les restrictions sont temporaires et seront reconsidérées le 15 mai, ont déclaré des responsables, tout en admettant que le déménagement est «radical. »

Les experts ont fait valoir que la réponse était incompatible avec les politiques anti-Covid précédentes, car il n’y avait pas eu d’interdictions strictes impliquant d’autres pays touchés. « C’est incroyablement disproportionné par rapport à la menace qui est posée», A déclaré le médecin et commentateur de la santé de Melbourne Vyom Sharma aux médias locaux. Soulignant que les Américains « en quantités beaucoup plus élevées« Sont entrés librement en Australie et ont été testés positifs à Covid, s’est-il demandé: »Pourquoi l’Inde a-t-elle enfreint cette interdiction et non les gens qui sont venus d’Amérique? »

@marquelawyers@chrismurphys Comment l’incarcération de citoyens australiens pendant 5 ans et une amende d’environ 66 000 dollars pour rentrer chez eux ne viole-t-elle pas l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme? @ JohnHer49389874pic.twitter.com/Bre8tViniK – Bec (@bunnypope) 30 avril 2021

Certains sont allés jusqu’à doubler la décision « raciste. » «Les Indo-Australiens voient cela comme une politique raciste parce que nous sommes traités différemment des personnes d’autres pays qui ont eu des vagues d’infection similaires comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe.», A déclaré Neela Janakiramanan, un chirurgien australien ayant de la famille en Inde, cité par Reuters. « Il est très difficile de ressentir autre chose que d’être ciblé en tant que groupe ethnique. »

« Pour éviter tout malentendu, l’interdiction est en aucune façon raciste», Le gouvernement aurait plutôt dû essayer de trouver un moyen de faire revenir ses citoyens de l’Inde plutôt que de les abandonner, a suggéré une conseillère de l’Organisation mondiale de la santé, Mary-Louise McLaws.

Je pensais que ce gouvernement avait fixé la barre pour savoir jusqu’où il pouvait aller dans l’inhumanité, la discrimination et le racisme. La famille de l’île Christmas, des réfugiés détenus pendant 8 ans sans espoir, de nombreux autres cas. Mais cela …… menaçant d’emprisonner nos concitoyens pour avoir voulu rentrer à la maison! – Mary Langcake (@ Langers58) 1er mai 2021

Plus de 9 000 Australiens sont bloqués en Inde, selon les données officielles, et quelque 650 de ces personnes sont enregistrées comme « vulnérable. » Selon ceux qui s’opposent à l’interdiction récente, ces Australiens auraient dû être aidés à rentrer chez eux et à être correctement traités médicalement. « Je pense que nous devrions essayer de faciliter le retour des gens à la maison», A déclaré le député de l’opposition Jason Clare aux médias locaux.

Wtf … s’ils sont citoyens australiens ou résidents permanents, le gouvernement devrait les évacuer hors de là ou faciliter leur retour, puis les mettre en quarantaine et leur fournir un traitement. (Et autant d’aide que possible à l’Inde pour démarrer) – Feenicks (@feenicks) 30 avril 2021

Une flambée de nouveaux cas de coronavirus et de décès en Inde a récemment fait la une des journaux, le pays asiatique battant quotidiennement les records mondiaux de Covid. Un nouveau record d’une journée a été établi samedi, avec près de 402 000 cas enregistrés. Au total, plus de 19,1 millions de personnes ont été infectées dans le pays depuis le début de la pandémie, et plus de 212 000 sont mortes. Il est à craindre que la situation ne fasse qu’empirer dans les prochains jours.

