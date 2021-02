Accusations de harcèlement sexuel Rock Greek Arts World

ATHÈNES – Moins d’un mois après que des allégations d’agression sexuelle par un champion olympique grec de voile aient suscité un jugement national sur un sujet longtemps considéré comme tabou, le monde artistique grec a été emporté dans un torrent d’accusations et de dénégations. Un certain nombre d’acteurs et de réalisateurs célèbres ont été accusés de harcèlement ou d’agression et retirés de productions de haut niveau. Le directeur artistique du prestigieux Théâtre national du pays a démissionné au milieu d’un barrage de rapports l’accusant d’abus sexuels et de harcèlement, ce qu’il a furieusement nié. La plupart des accusations – d’hommes et de femmes – ont fait surface dans les médias. Les procureurs d’Athènes traitent les affaires les plus graves et se sont engagés à enquêter sur toutes les allégations crédibles. Un fonctionnaire de la justice, qui ne s’exprimerait que sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il y ait plus de cas, bien que l’on ne sache pas combien d’entre eux seraient jugés, compte tenu du temps écoulé depuis les incidents allégués et du manque de preuves.

La tempête d’accusations contre des noms connus et des personnalités respectées du monde artistique grec survient dans l’une des sociétés les plus conservatrices d’Europe, où de tels abus ont longtemps été chuchotés mais jamais discutés ouvertement, encore moins poursuivis. Le mois dernier, Sofia Bekatorou, championne olympique de voile en 2004 et l’une des athlètes les plus populaires du pays, a publiquement accusé un haut fonctionnaire de la voile de l’avoir agressée sexuellement en 1998. C’était la première accusation très médiatisée d’agression sexuelle et d’abus de pouvoir en La Grèce depuis que le mouvement #MeToo a secoué les structures de pouvoir établies dans de nombreux autres pays. Sa décision de s’exprimer a ouvert les vannes pour des allégations similaires et a suscité un débat inhabituellement ouvert et passionné sur le harcèlement et les abus sexuels en Grèce, où, selon des études, jusqu’à neuf femmes sur 10 sont confrontées à des avancées indésirables dans les médias, les sports, la politique et autres. secteurs à prédominance masculine. Dans le monde des arts de la scène, disent les professionnels, le problème est aigu et les hommes sont également visés. Le syndicat des acteurs grecs a reçu des centaines d’appels téléphoniques ces derniers jours de professionnels alléguant des abus.

Spyros Bibilas, le chef du syndicat, a déclaré à la télévision grecque que les acteurs l’ont qualifié de «sanglotant», ajoutant que de nombreux épisodes présumés se sont produits pendant la crise financière de la Grèce qui a duré une décennie, lorsque l’insécurité de l’emploi a atteint son apogée et que les gens étaient particulièrement vulnérables. Dans une déclaration plus tôt ce mois-ci, un autre syndicat représentant les étudiants en art dramatique du Théâtre national grec a dénoncé «d’innombrables cas d’intimidation et de violence sexiste sur le lieu de travail» ainsi que le racisme, l’homophobie et d’autres formes de discrimination. En réponse aux plaintes, le ministère grec de la Culture a déclaré qu’il supervisait une initiative visant à créer un code de conduite pour les institutions culturelles publiques. Le ministère a exhorté le syndicat des acteurs nationaux à signaler tout cas d’abus aux autorités. «Il y a une tolérance zéro envers l’abus de pouvoir, le harcèlement sexuel, l’intimidation, la discrimination et toutes les formes de violence», a déclaré le vice-ministre de la Culture contemporaine, Nicholas Yatromanolakis, dans un courriel. «Le domaine culturel est et doit rester un lieu où les rêves, et non les cauchemars, deviennent réalité.»

Mais certaines des personnalités les plus en vue qui ont été accusées d’abus se disent victimes de l’hystérie publique, où la culpabilité est présumée. Le directeur artistique du prestigieux Théâtre national du pays, Dimitris Lignadis, a démissionné le 6 février après des informations suggérant qu’il aurait harcelé sexuellement de jeunes acteurs. Il a nié ces informations. Depuis qu’il a démissionné, d’autres rapports d’abus sexuels ont été portés contre lui.