Accusations de Fani Willis : ce que nous savons

La motion de M. Roman note que la loi géorgienne reconnaît les conflits d’intérêts, en particulier ceux dans lesquels il est démontré qu’un procureur a « un intérêt personnel ou un intérêt dans la condamnation de l’accusé », comme motif de révocation.

Dans cette affaire, selon la requête, M. Wade a reçu plus de 650 000 $ depuis qu’il a commencé à travailler au bureau du procureur de district en novembre 2021. Le dossier affirme qu’il a ensuite payé une partie des frais de vacances que lui et Mme Willis ont prises ensemble. à Napa Valley, en Californie, à Miami et dans les Caraïbes.

Des extraits des relevés de carte de crédit de M. Wade, publiés par son ex-épouse dans le cadre de leur affaire de divorce, montrent qu’il a acheté des billets d’avion pour lui et Mme Willis à destination de Miami et de San Francisco.

Tout cela, dit M. Roman dans le dossier, revient à Mme Willis à attribuer des « contrats lucratifs à son petit ami » et à en bénéficier ensuite. En conséquence, indique le dossier, « tous deux ont acquis un intérêt personnel dans la condamnation de M. Roman, privant ainsi M. Roman de son droit à un procès fondamentalement équitable ».

La requête affirme que les deux avocats ont commencé leur relation avant l’embauche de M. Wade et que M. Wade n’était pas suffisamment qualifié pour traiter une affaire d’une telle envergure. Les reportages du New York Times n’ont révélé aucune preuve que M. Wade ait jamais engagé des poursuites dans une affaire majeure de corruption politique ou de racket criminel.