Accusations de crime haineux pour voies de fait contre un Américain d’origine asiatique

CINCINNATI (AP) – Un homme de l’Ohio a été accusé d’un crime de haine fédéral en lien avec une agression présumée contre un étudiant américain d’origine asiatique à l’Université de Cincinnati l’année dernière.

Darrin Johnson, 26 ans, de Cincinnati, a été arrêté jeudi à la suite de son inculpation par un grand jury fédéral, a indiqué le bureau du procureur américain du district sud de l’Ohio dans un communiqué de presse.

La victime se préparait à aller courir dans une rue du campus en août 2021 lorsque Johnson a commencé à lui crier des commentaires raciaux et des menaces, ont déclaré les procureurs fédéraux. Se référant au COVID-19, il a crié : « Retournez dans votre pays. … Vous avez amené la grippe kung ici. … Vous allez mourir pour l’avoir apporté », ont déclaré les procureurs.

L’acte d’accusation allègue que Johnson a ensuite frappé la victime sur le côté de la tête, la faisant tomber et lui a cogné la tête contre le pare-chocs d’une voiture garée. La victime a eu une commotion cérébrale mineure et des coupures au visage, ont indiqué les procureurs.

Arrêté dans un parking près d’un centre de loisirs, Johnson a plaidé coupable devant un tribunal municipal en octobre 2021 pour délit d’agression et d’intimidation criminelle, et a été condamné à près d’un an dans une prison de comté, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé dimanche au défenseur public fédéral représentant Johnson dans l’accusation de crime de haine.

The Associated Press